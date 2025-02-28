Месяц аномалий: Омской области дали неоднозначный прогноз на март

Posted 28 февраля, 04:38
Published 28 февраля, 04:38
Modified 28 февраля, 04:40
Updated 28 февраля, 04:40
Гидрометцентр России дал прогноз на первый месяц весны в Омской области. По данным специалистов, в марте на регион обрушится аномальное количество осадков, их количество будет выше многолетней нормы.
Температура воздуха, по прогнозу синоптиков, тоже будет выше нормы. Судя по карте, Омская область полностью попадает в зону, где воздух будет прогреваться сильнее обычного.
По прогнозу сервиса Gismeteo, осадки в нашем регионе будут почти каждый день, за исключением пары дней в начале, середине и конце месяца. Синоптики сервиса Яндекс. Погода обещают, что снег или снег с дождем будет выпадать половину марта.