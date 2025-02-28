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Posted 28 февраля, 04:38

Published 28 февраля, 04:38

Modified 28 февраля, 04:40

Updated 28 февраля, 04:40

Месяц аномалий: Омской области дали неоднозначный прогноз на март

Месяц аномалий: Омской области дали неоднозначный прогноз на март

28 февраля 2025, 04:38
Все значения в первый месяц весны окажутся выше многолетних норм.

Гидрометцентр России дал прогноз на первый месяц весны в Омской области. По данным специалистов, в марте на регион обрушится аномальное количество осадков, их количество будет выше многолетней нормы.

Температура воздуха, по прогнозу синоптиков, тоже будет выше нормы. Судя по карте, Омская область полностью попадает в зону, где воздух будет прогреваться сильнее обычного.

Прогноз погоды в Омской области на март
Прогноз погоды в Омской области на март
Прогноз погоды в Омской области на март. Фото: Гидрометцентр России

По прогнозу сервиса Gismeteo, осадки в нашем регионе будут почти каждый день, за исключением пары дней в начале, середине и конце месяца. Синоптики сервиса Яндекс. Погода обещают, что снег или снег с дождем будет выпадать половину марта.

Прогноз погоды в Омске на март
Прогноз погоды в Омске на март
Прогноз погоды в Омске на март. Фото: Яндекс. Погода
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Гидрометцентр#Весна#Аномалии#Осадки#Прогноз#Температура воздуха
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