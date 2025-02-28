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Posted 28 февраля, 03:49

Published 28 февраля, 03:49

Modified 28 февраля, 03:51

Updated 28 февраля, 03:51

На защите леса от пожаров в Омской области трудится больше 400 человек

Космомониторинг, встречный отжиг и дружины. Как в Омской области тушат лесные пожары

28 февраля 2025, 03:49
Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области / Муромцевский лесхоз. На защите леса от пожаров в Омской области трудится больше 400 человек

Директор лесхоза рассказал, как в Омской области тушат лесные пожары

Снег еще не сошел и даже не начал таять, а в Омской области уже готовятся к возможным лесным пожарам. Город55 узнал о материально-техническим оснащении лесных хозяйств, а также о том, какие бывают способы тушения пожаров, как вовремя заметить возгорание и куда сообщить, если загорелся лес.

Прогноз лесных пожаров

В Авиалесоохране разработали предварительный прогноз пожароопасности в лесах на предстоящую весну. В марте на территории Омской области не ожидается превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности. Синоптики обещают, что только в середине первого весеннего месяца начнет таять снег.

А вот в апреле и мае вероятность пожаров возрастет. В апреле есть опасность возгораний в западных районах Омской области, а в мае — на территории всего региона.

Прогноз лесных пожаров
Прогноз лесных пожаров
Прогноз лесных пожаров. Фото: Скриншот. Авиалесохрана

«Жаркая» пора

Директор Горьковского лесхоза Александр Чайкин тушит лесные пожары с 1987 года. Начинал с рабочего, затем трудился мастером. В 2002 году Чайкин возглавил Калачинский лесхоз, а в 2020-м — Горьковский.

«Пожароопасный сезон наступает с момента схода снегового покрова и продолжается до устойчивой дождливой погоды. Законодательно его устанавливают с середины апреля до середины октября. Но бывает, что осень засушливая, и тогда сезон продлевается до конца октября. Потому что могут дожди зарядить, а может быть как в 2024 году — октябрь и ноябрь захватила засушливая погода», — рассказал директор лесхоза.

Осенние пожары бывают сложнее весенних. Александр Чайкин объяснил, с чем это связано.

«Весной почва промерзшая, сырая. Верх вроде просох, трава хорошая, но вреда корневой системе не приносит, потому что влажность грунта свое дает — гасит горение. Осенью земля сухая, и при пожаре выгорает весь надпочвенный слой», — сообщил Чайкин.

Как готовятся к лесным пожарам

К пожароопасному сезону готовятся заранее, начиная с осени. В лесах делают опашку хвойных и березовых насаждений. Зимой приводят в порядок технику.

«Технику и инвентарь обслуживаем. Личный состав проходит тренировки, обучение, инструктажи. На сегодняшний день в лесхозе сформированы постоянные бригады, которые потом будут участвовать в тушении пожаров: лесоводы, трактористы, водители, рабочие. Как станет чуть потеплее, в марте, будем проводить учения. Как правило, выстраиваем технику, ставим задачи, а личный состав выполняет», — рассказал Александр Чайкин о подготовке.
С личным составом проводят тренировки по тушению лесных пожаров
С личным составом проводят тренировки по тушению лесных пожаров. Фото: 1MI

Отметим, что перед началом пожароопасного сезона Главное управление лесного хозяйства Омской области заключает контракты на авиапатрулирование лесов. Подрядчику необходимо иметь не менее двух воздушных судов.

Как обнаружить лесной пожар

Обнаружить лесной пожар можно как с помощью авиации, так и по данным с космических спутников.

«Определение пожара идет с помощью космомониторинга по термоточкам. Если термоточка превосходит более полгектара, то она подается на общий дисплей. Мы понимаем, сельскохозяйственные работы там идут или действительно горит лес. По этим точкам уже выезжаем», — рассказал Александр Чайкин.
Лесные пожары выявляют по термическим точкам при космониторинге
Лесные пожары выявляют по термическим точкам при космониторинге. Фото: Скриншот. НИИ аэрокосмического мониторинга

Директор лесхоза добавил, что беспилотники могли бы существенно помочь при тушении, так как с дрона можно сразу увидеть всю картину пожара.

«Беспилотники используются, когда уже есть очаг возгорания. Чтобы сориентироваться по площади пожара и по расстановке сил, дроны будут незаменимой вещью. В этом году нам их приобретут. В Муромцево уже используют, но там таежная зона. С беспилотника можно увидеть общую картину, не объезжая очаг. Понимаем, куда направлять основные силы», — объяснил Чайкин.
Вокруг лесов делают минерализованную полосу
Вокруг лесов делают минерализованную полосу. Фото: Екатерина Лендел. Главное управление лесного хозяйства Омской области

Как тушат лесные пожары

Лесные пожары бывают разной степени интенсивности. От этого зависит способ тушения. Можно тушить вручную, при помощи пожарных машин, пахотной техники. Иногда применяют встречный пал.

«При сухой погоде и сильном ветре минерализованная полоса, конечно, играет свою роль, но 1,5 метра не сдержат огонь. Переброс идет. Поэтому отходим от пожара, делаем еще одну минерализованную полосу, и от нее люди идут и поджигают траву навстречу. Это называется встречный отжиг — два огня встречаются друг с другом и происходит самотушение. У нас первая группа лесов — колочная лесистость. Нет таких серьезных пожаров, как в таежных зонах. При лесистости в 16—20% тушение пожаров занимает один день — в первые сутки всегда с огнем справляемся», — рассказал Чайкин.

«Горячая весна» 2023 года

Два года назад Омская область столкнулась с крупными лесными и ландшафтными пожарами. Регион вырвался в лидеры по количеству возгораний в Сибирском федеральном округе. Горели как леса, так и сухая трава рядом с населенными пунктами. Огонь перекидывался в села и деревни и уничтожал жилые дома и имущество. В начале мая 2023 года на карте мониторинга фиксировали больше трех тысяч термоточек и несколько десятков крупных пожаров, а смог от них доходил до областного центра.

2024 год для Омской области был более спокойным в плане возгораний. Сказалась сырая и дождливая весна.

В 2023 году Омская область столкнулась с лесными пожарами
В 2023 году Омская область столкнулась с лесными пожарами. Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области

О людях и технике

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области Городу55 рассказали, что на территории региона в 20 лесхозах располагаются 28 лесопожарных станций и одно авиаотделение.

«Уточним, что тушение ландшафтных пожаров на землях иных категорий (нелесных) в полномочия лесхозов не входит, они ликвидируют только лесные пожары. В этом году в работах по тушению лесных пожаров будет задействовано 437 человек. По нормативу обеспеченности Омской области их численность должна составлять не менее 420 человек», — сообщили в ведомстве.

Средний уровень зарплаты работников лесхозов в 2024 году составлял 31 760 рублей.

В ведомстве добавили, что в нынешнем году для тушения лесных пожаров задействуют 216 единиц техники, в 2024 году работали 264 единицы. В целом по региону потребность лесхозов в новой технике составляет 9 единиц.

В 2025 году для тушения лесных пожаров заедйствуют 216 единиц техники
В 2025 году для тушения лесных пожаров заедйствуют 216 единиц техники. Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области

Директор Горьковского лесхоза Александр Чайкин рассказал, что для борьбы с лесными пожарами также привлекают народные дружины.

«Народные дружины есть при сельских администрациях. Лесхоз тоже не может охватить территорию всего района. Допустим, тракторы находятся в Горьковском, а возгорание произошло на берегу Иртыша в урочище Саратовском (расстояние 91 км. — Прим. ред.), тогда помогают сельскохозяйственные предприятия. В стороне не остаются. И люди-добровольцы тоже выезжают в лес, помогают», — поделился Чайкин.

Куда сообщить, если горит лес

Если вы заметили возгорание в лесу, необходимо позвонить на бесплатный номер прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (круглосуточно), в ЕДДС муниципального района или пожарную охрану по телефону 101.

Также звонок готовы будут принять в отделе федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах: 95-76-97, 95-76-98 (с 8:30 до 17:45 часов в рабочие дни).

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#Евгений Игишев#Омская область#Безопасность#Пожарная безопасность#Техника#Лесные пожары#Прогноз#Окружающая среда#Авиалесоохрана#Патрулирование
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