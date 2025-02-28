Космомониторинг, встречный отжиг и дружины. Как в Омской области тушат лесные пожары

Posted 28 февраля, 03:49
Published 28 февраля, 03:49
Modified 28 февраля, 03:51
Updated 28 февраля, 03:51
В Авиалесоохране разработали предварительный прогноз пожароопасности в лесах на предстоящую весну. В марте на территории Омской области не ожидается превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности. Синоптики обещают, что только в середине первого весеннего месяца начнет таять снег.
А вот в апреле и мае вероятность пожаров возрастет. В апреле есть опасность возгораний в западных районах Омской области, а в мае — на территории всего региона.
Директор Горьковского лесхоза Александр Чайкин тушит лесные пожары с 1987 года. Начинал с рабочего, затем трудился мастером. В 2002 году Чайкин возглавил Калачинский лесхоз, а в 2020-м — Горьковский.
«Пожароопасный сезон наступает с момента схода снегового покрова и продолжается до устойчивой дождливой погоды. Законодательно его устанавливают с середины апреля до середины октября. Но бывает, что осень засушливая, и тогда сезон продлевается до конца октября. Потому что могут дожди зарядить, а может быть как в 2024 году — октябрь и ноябрь захватила засушливая погода», — рассказал директор лесхоза.
Осенние пожары бывают сложнее весенних. Александр Чайкин объяснил, с чем это связано.
«Весной почва промерзшая, сырая. Верх вроде просох, трава хорошая, но вреда корневой системе не приносит, потому что влажность грунта свое дает — гасит горение. Осенью земля сухая, и при пожаре выгорает весь надпочвенный слой», — сообщил Чайкин.
К пожароопасному сезону готовятся заранее, начиная с осени. В лесах делают опашку хвойных и березовых насаждений. Зимой приводят в порядок технику.
«Технику и инвентарь обслуживаем. Личный состав проходит тренировки, обучение, инструктажи. На сегодняшний день в лесхозе сформированы постоянные бригады, которые потом будут участвовать в тушении пожаров: лесоводы, трактористы, водители, рабочие. Как станет чуть потеплее, в марте, будем проводить учения. Как правило, выстраиваем технику, ставим задачи, а личный состав выполняет», — рассказал Александр Чайкин о подготовке.
Отметим, что перед началом пожароопасного сезона Главное управление лесного хозяйства Омской области заключает контракты на авиапатрулирование лесов. Подрядчику необходимо иметь не менее двух воздушных судов.
Обнаружить лесной пожар можно как с помощью авиации, так и по данным с космических спутников.
«Определение пожара идет с помощью космомониторинга по термоточкам. Если термоточка превосходит более полгектара, то она подается на общий дисплей. Мы понимаем, сельскохозяйственные работы там идут или действительно горит лес. По этим точкам уже выезжаем», — рассказал Александр Чайкин.
Директор лесхоза добавил, что беспилотники могли бы существенно помочь при тушении, так как с дрона можно сразу увидеть всю картину пожара.
«Беспилотники используются, когда уже есть очаг возгорания. Чтобы сориентироваться по площади пожара и по расстановке сил, дроны будут незаменимой вещью. В этом году нам их приобретут. В Муромцево уже используют, но там таежная зона. С беспилотника можно увидеть общую картину, не объезжая очаг. Понимаем, куда направлять основные силы», — объяснил Чайкин.
Лесные пожары бывают разной степени интенсивности. От этого зависит способ тушения. Можно тушить вручную, при помощи пожарных машин, пахотной техники. Иногда применяют встречный пал.
«При сухой погоде и сильном ветре минерализованная полоса, конечно, играет свою роль, но 1,5 метра не сдержат огонь. Переброс идет. Поэтому отходим от пожара, делаем еще одну минерализованную полосу, и от нее люди идут и поджигают траву навстречу. Это называется встречный отжиг — два огня встречаются друг с другом и происходит самотушение. У нас первая группа лесов — колочная лесистость. Нет таких серьезных пожаров, как в таежных зонах. При лесистости в 16—20% тушение пожаров занимает один день — в первые сутки всегда с огнем справляемся», — рассказал Чайкин.
Два года назад Омская область столкнулась с крупными лесными и ландшафтными пожарами. Регион вырвался в лидеры по количеству возгораний в Сибирском федеральном округе. Горели как леса, так и сухая трава рядом с населенными пунктами. Огонь перекидывался в села и деревни и уничтожал жилые дома и имущество. В начале мая 2023 года на карте мониторинга фиксировали больше трех тысяч термоточек и несколько десятков крупных пожаров, а смог от них доходил до областного центра.
2024 год для Омской области был более спокойным в плане возгораний. Сказалась сырая и дождливая весна.
В Главном управлении лесного хозяйства Омской области Городу55 рассказали, что на территории региона в 20 лесхозах располагаются 28 лесопожарных станций и одно авиаотделение.
«Уточним, что тушение ландшафтных пожаров на землях иных категорий (нелесных) в полномочия лесхозов не входит, они ликвидируют только лесные пожары. В этом году в работах по тушению лесных пожаров будет задействовано 437 человек. По нормативу обеспеченности Омской области их численность должна составлять не менее 420 человек», — сообщили в ведомстве.
Средний уровень зарплаты работников лесхозов в 2024 году составлял 31 760 рублей.
В ведомстве добавили, что в нынешнем году для тушения лесных пожаров задействуют 216 единиц техники, в 2024 году работали 264 единицы. В целом по региону потребность лесхозов в новой технике составляет 9 единиц.
Директор Горьковского лесхоза Александр Чайкин рассказал, что для борьбы с лесными пожарами также привлекают народные дружины.
«Народные дружины есть при сельских администрациях. Лесхоз тоже не может охватить территорию всего района. Допустим, тракторы находятся в Горьковском, а возгорание произошло на берегу Иртыша в урочище Саратовском (расстояние 91 км. — Прим. ред.), тогда помогают сельскохозяйственные предприятия. В стороне не остаются. И люди-добровольцы тоже выезжают в лес, помогают», — поделился Чайкин.
Если вы заметили возгорание в лесу, необходимо позвонить на бесплатный номер прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (круглосуточно), в ЕДДС муниципального района или пожарную охрану по телефону 101.
Также звонок готовы будут принять в отделе федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах: 95-76-97, 95-76-98 (с 8:30 до 17:45 часов в рабочие дни).
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