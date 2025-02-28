Космомониторинг, встречный отжиг и дружины. Как в Омской области тушат лесные пожары

Два года назад Омская область столкнулась с крупными лесными и ландшафтными пожарами. Регион вырвался в лидеры по количеству возгораний в Сибирском федеральном округе. Горели как леса, так и сухая трава рядом с населенными пунктами. Огонь перекидывался в села и деревни и уничтожал жилые дома и имущество. В начале мая 2023 года на карте мониторинга фиксировали больше трех тысяч термоточек и несколько десятков крупных пожаров, а смог от них доходил до областного центра.