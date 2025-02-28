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Posted 28 февраля, 03:42

Published 28 февраля, 03:42

Modified 28 февраля, 03:54

Updated 28 февраля, 03:54

Омичам придется столкнуться с головной болью

Готовьтесь к головной боли: в Омске разбушевалась магнитная буря

28 февраля 2025, 03:42
Фото: Изображение Midjourney. Омичам придется столкнуться с головной болью

Метеозависимые омичи сегодня будут страдать от неприятного явления

По данным специалистов, пик активности придется на дообеденное время.

Сегодня утром в Омской области ожидается магнитная буря слабого уровня G1, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По прогнозам, пик геомагнитного возмущения придется на ранние утренние часы и продлится до обеда. После этого магнитосфера Земли стабилизируется, хотя вероятность полного спокойствия оценивается всего в 29%.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Магнитная буря уровня G1 считается слабой, но она может вызвать незначительные колебания в энергосистеме и оказать небольшое влияние на работу спутниковой связи. Хотя такие явления обычно не представляют серьезной опасности, метеочувствительные люди могут почувствовать головную боль, слабость, скачки давления и ухудшение самочувствия.

Следующая волна геомагнитных возмущений ожидается 27 марта, когда магнитосфера снова окажется в возбужденном состоянии. Напомним, ранее Городу55 стал известен прогноз погоды на приближающуюся весну.

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#Риана Дязанцева#Омск#Астрономия#Магнитная буря#Головная боль#Магнитосфера
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