Готовьтесь к головной боли: в Омске разбушевалась магнитная буря

Posted 28 февраля, 03:42
Published 28 февраля, 03:42
Modified 28 февраля, 03:54
Updated 28 февраля, 03:54
Сегодня утром в Омской области ожидается магнитная буря слабого уровня G1, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По прогнозам, пик геомагнитного возмущения придется на ранние утренние часы и продлится до обеда. После этого магнитосфера Земли стабилизируется, хотя вероятность полного спокойствия оценивается всего в 29%.
Магнитная буря уровня G1 считается слабой, но она может вызвать незначительные колебания в энергосистеме и оказать небольшое влияние на работу спутниковой связи. Хотя такие явления обычно не представляют серьезной опасности, метеочувствительные люди могут почувствовать головную боль, слабость, скачки давления и ухудшение самочувствия.
Следующая волна геомагнитных возмущений ожидается 27 марта, когда магнитосфера снова окажется в возбужденном состоянии. Напомним, ранее Городу55 стал известен прогноз погоды на приближающуюся весну.