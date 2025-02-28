Готовьтесь к головной боли: в Омске разбушевалась магнитная буря

Магнитная буря уровня G1 считается слабой, но она может вызвать незначительные колебания в энергосистеме и оказать небольшое влияние на работу спутниковой связи. Хотя такие явления обычно не представляют серьезной опасности, метеочувствительные люди могут почувствовать головную боль, слабость, скачки давления и ухудшение самочувствия.