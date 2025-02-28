Эксперты одобрили проект завода по переработке мусора в Таре

Posted 28 февраля, 08:52
Published 28 февраля, 08:52
Modified 28 февраля, 08:54
Updated 28 февраля, 08:54
В Таре прошел экспертизу проект строительства комплекса по переработке мусора. Накануне, 27 февраля, Главное управление государственной экспертизы выдало положительно заключение.
Возводить комплекс собирается омское ООО «Мелиор Групп». Согласно данным Rusprofile, компания работает с 2019 года, генеральным директором и учредителем является Игорь Ивахненко. Документы по проекту подготовила тамбовская фирма «Техноэкос».
Концессионное соглашение с «Мелиор Групп» на строительство объекта заключили в 2023 году. Планировалось, что компания вложит в возведение комплекса 1,4 млрд рублей. Завод будет обрабатывать около 45 тысяч тонн мусора в год.
Отметим, что жители Тары неоднократно жаловались на проблемы с мусором. Местные сообщали об ухудшении качества воздуха, они опасаются, что это может привести к заболеваниям.
В начале февраля глава следкома Александр Бастрыкин поручил проверить незаконное сжигание опасных отходов в Таре.