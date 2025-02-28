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Posted 28 февраля, 04:21

Published 28 февраля, 04:21

Modified 28 февраля, 04:23

Updated 28 февраля, 04:23

Опасные химические элементы атаковали два округа Омска

Дышать тяжело: в Омске зафиксировали опасное загрязнение воздуха в двух округах

28 февраля 2025, 04:21
Фото: 1MI. Опасные химические элементы атаковали два округа Омска

В двух округах Омска зафиксировали превышение ПДК трех вредных веществ

Превышение обнаружили в Октябрьском и Советском округах.

26 февраля специалисты Обь-Иртышского УГМС зафиксировали ухудшение качества воздуха в Омске. В Октябрьском и Советском округах содержание вредных веществ превысило допустимые нормы, что может негативно сказаться на самочувствии горожан.

Какие вещества обнаружены в воздухе:

Качество атмосферного воздуха во всех административных округах
Качество атмосферного воздуха во всех административных округах. Фото: Обь-Иртышское УГМС

В Октябрьском округе зафиксирован повышенный уровень формальдегида — его концентрация достигла 1,1, что превышает предельно допустимые нормы. Неделей ранее ситуация была еще хуже — показатель достигал 1,2. Формальдегид представляет опасность для дыхательной системы, может вызывать раздражение глаз и слизистых оболочек.

В Советском округе специалисты обнаружили превышение по диоксиду азота и оксиду азота — их концентрация составила 1,2 и 1,3 соответственно. Эти вещества могут вызывать головную боль, раздражение дыхательных путей и ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями легких.

Согласно данным синоптиков, к концу недели ситуация должна улучшиться — уровень загрязнения воздуха в городе снизится. Напомним, жители города уже не раз жаловались на загрязнение воздуха и темный налет на улицах и автомобилях. По их словам, выбросы делают воздух тяжелым для дыхания, а грязный снег лишь подчеркивает масштаб проблемы.

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#Риана Дязанцева#Здоровье#Экология#Омск#Загрязнение воздуха
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