Дышать тяжело: в Омске зафиксировали опасное загрязнение воздуха в двух округах

Posted 28 февраля, 04:21
Published 28 февраля, 04:21
Modified 28 февраля, 04:23
Updated 28 февраля, 04:23
26 февраля специалисты Обь-Иртышского УГМС зафиксировали ухудшение качества воздуха в Омске. В Октябрьском и Советском округах содержание вредных веществ превысило допустимые нормы, что может негативно сказаться на самочувствии горожан.
Какие вещества обнаружены в воздухе:
В Октябрьском округе зафиксирован повышенный уровень формальдегида — его концентрация достигла 1,1, что превышает предельно допустимые нормы. Неделей ранее ситуация была еще хуже — показатель достигал 1,2. Формальдегид представляет опасность для дыхательной системы, может вызывать раздражение глаз и слизистых оболочек.
В Советском округе специалисты обнаружили превышение по диоксиду азота и оксиду азота — их концентрация составила 1,2 и 1,3 соответственно. Эти вещества могут вызывать головную боль, раздражение дыхательных путей и ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями легких.
Согласно данным синоптиков, к концу недели ситуация должна улучшиться — уровень загрязнения воздуха в городе снизится. Напомним, жители города уже не раз жаловались на загрязнение воздуха и темный налет на улицах и автомобилях. По их словам, выбросы делают воздух тяжелым для дыхания, а грязный снег лишь подчеркивает масштаб проблемы.