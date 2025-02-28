Дышать тяжело: в Омске зафиксировали опасное загрязнение воздуха в двух округах

Согласно данным синоптиков, к концу недели ситуация должна улучшиться — уровень загрязнения воздуха в городе снизится. Напомним, жители города уже не раз жаловались на загрязнение воздуха и темный налет на улицах и автомобилях. По их словам, выбросы делают воздух тяжелым для дыхания, а грязный снег лишь подчеркивает масштаб проблемы.