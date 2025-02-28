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Posted 28 февраля, 06:06

Published 28 февраля, 06:06

Modified 28 февраля, 07:52

Updated 28 февраля, 07:52

Долгострой на проспекте Комарова

Долгострой рядом с кладбищем на Левобережье Омска за долги продают за 104 млн рублей

28 февраля 2025, 06:06
Фото: Яндекс Карты. Долгострой на проспекте Комарова
Арестованное имущество реализуют на торгах. Готовность здания составляет 10%.

В Кировском округе, неподалеку от Старого мусульманского кладбища, выставили на торги объект незавершенного строительства. Речь идет о многоквартирном доме с площадью застройки 947,7 «квадратов», который готов только на 10%. Расположен он на проспекте Комарова в микрорайоне «Омский кристалл».

ТУ Росимущества в Омской области реализует объект по постановлению судебного пристава-исполнителя. Арестованное имущество оценили в 104 486 000 рублей. Долгострой находится на двух земельных участках общей площадью 4720 кв. м. Заявки от желающих приобрести здание принимают с 3 по 31 марта. Итоги торгов планируют подвести 3 апреля 2025 года.

Участки, на которых находится долгострой по адресу проспект Комарова, стр 19
Участки, на которых находится долгострой по адресу проспект Комарова, стр 19. Фото: Роскадастр

Разрешение на строительство многоэтажки на проспекте Комарова было выдано еще в июне 2008 года, но процесс «заглох» еще на начальном этапе. В 2017 году объект незавершенного строительства у компании «Строймонтаж» за 18 млн рублей приобрело общество с ограниченной ответственностью «Квадр» (учредители с 22 сентября 2023 года — Яна Шаронова и Артем Шаронов). Осенью прошлого года фирме «Квадр» выдали предостережение: ее обязали огородить законсервированную стройплощадку забором.

Отметим, что в районе остановки «Поворотная» сейчас достраивают и другой долгострой, который простаивал с 2010-х годов. На объекте работает компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Долгострой#Торги#Многоквартирный дом#Новости#Росимущество
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