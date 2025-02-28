Долгострой рядом с кладбищем на Левобережье Омска за долги продают за 104 млн рублей

Разрешение на строительство многоэтажки на проспекте Комарова было выдано еще в июне 2008 года, но процесс «заглох» еще на начальном этапе. В 2017 году объект незавершенного строительства у компании «Строймонтаж» за 18 млн рублей приобрело общество с ограниченной ответственностью «Квадр» (учредители с 22 сентября 2023 года — Яна Шаронова и Артем Шаронов). Осенью прошлого года фирме «Квадр» выдали предостережение: ее обязали огородить законсервированную стройплощадку забором.