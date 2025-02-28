Долгострой рядом с кладбищем на Левобережье Омска за долги продают за 104 млн рублей

Posted 28 февраля, 06:06
Published 28 февраля, 06:06
Modified 28 февраля, 07:52
Updated 28 февраля, 07:52
В Кировском округе, неподалеку от Старого мусульманского кладбища, выставили на торги объект незавершенного строительства. Речь идет о многоквартирном доме с площадью застройки 947,7 «квадратов», который готов только на 10%. Расположен он на проспекте Комарова в микрорайоне «Омский кристалл».
ТУ Росимущества в Омской области реализует объект по постановлению судебного пристава-исполнителя. Арестованное имущество оценили в 104 486 000 рублей. Долгострой находится на двух земельных участках общей площадью 4720 кв. м. Заявки от желающих приобрести здание принимают с 3 по 31 марта. Итоги торгов планируют подвести 3 апреля 2025 года.
Разрешение на строительство многоэтажки на проспекте Комарова было выдано еще в июне 2008 года, но процесс «заглох» еще на начальном этапе. В 2017 году объект незавершенного строительства у компании «Строймонтаж» за 18 млн рублей приобрело общество с ограниченной ответственностью «Квадр» (учредители с 22 сентября 2023 года — Яна Шаронова и Артем Шаронов). Осенью прошлого года фирме «Квадр» выдали предостережение: ее обязали огородить законсервированную стройплощадку забором.
Отметим, что в районе остановки «Поворотная» сейчас достраивают и другой долгострой, который простаивал с 2010-х годов. На объекте работает компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна.