«Даже после 1000 матчей болею хоккеем!»: Каблуков — о начале карьеры, Омске и Ги Буше

Posted 28 февраля, 06:15
Published 28 февраля, 06:15
Modified 28 февраля, 06:17
Updated 28 февраля, 06:17
Нападающий Илья Каблуков присоединился к «Авангарду» в ноябре, когда команда переживала серьезный спад и часто находилась вне зоны плей-офф Восточной конференции КХЛ. В начале сезона хоккеист находился без контракта, но был уверен, что продолжит игровую карьеру. Так и произошло. Каблуков стал важной частью «перестроенного» «Авангарда» и недавно провел за «ястребов» свой 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиге.
В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Илья Каблуков рассказал о начале спортивной карьеры, командах, в которых успел поиграть, и обновленном «Авангарде».
— Разменяли вторую тысячу матчей в КХЛ, а во всей карьере — уже скоро 1100 игр. Что для вас значат эти цифры?
— Честно сказать — ничего. Все идет своим чередом. Конечно, приятно, что дошел до такой отметки, без травм прошел этот долгий и тяжелый путь. Но знаменательная дата! Первый матч, кажется, был так давно, многие из тех, с кем начинал, уже на тренерских мостиках стоят.
— В Омске через пару матчей вас чествовали. Какие эмоции испытали, когда вся арена скандировала ваше имя?
— Великолепно! Потрясающая организация, спасибо «Авангарду», что устроили такой праздник, посвятили лишние десять минут мне. Огромный респект клубу!
— В вашем профиле указано, что вы воспитанник московского «Вымпела», но выпускались во взрослый хоккей из школы ЦСКА. А вы какую команду считаете родной?
— Тяжело сказать. Начало хоккейного пути, конечно, началось в «Вымпеле». Там меня заметили и забрали в ЦСКА. Неправильно сравнивать. Если бы не было «Вымпела», то не было бы и ЦСКА. А если бы в ЦСКА всё так не сложилось, то я бы и не вышел в большой хоккей.
— Как вы вообще попали в хоккей? И почему именно «Вымпел» из всего многообразия московских школ?
— Да жили недалеко от «Вымпела», родители привели туда в шесть лет. Я-то все детство мечтал в футбол играть, в хоккейную секцию чуть ли не со слезами на глазах поехал, когда родители уговорили попробовать. Но увидел лед, каток, детей, которые тренировались… И сразу захотелось! И вот до сих пор этим и болею.
— Кто ещё из того выпуска «Вымпела» построил большую карьеру?
— Максим Гончаров. Он 1989 года рождения, но мы все в одной компании были. Играли между собой всегда. Из других ребят, наверное, никого и не вспомню, чтобы кто-то заиграл.
— С Гончаровым у вас потом много пересечений по карьере было.
— Да мы всю жизнь пересекаемся (смеется). Можно сказать, как познакомились в семь лет, так и пересекаемся постоянно. Живем в Москве, друг друга видим постоянно. Макс закончил уже, пошел в медиа, ему это нравится, он кайфует. Он всю жизнь был таким смешным, угарным, так что это его стихия.
— Помните свой дебютный гол в КХЛ?
— Да, первый же гол «Торпедо» в первом матче первого сезона КХЛ. Подробностей уже не вспомню — представляете, сколько уже лет прошло! Но забил ЦСКА, да. Потом у меня неплохо всё сложилось по карьере. В «Торпедо», можно сказать, со мной расторгли контракт, я искал себе новый клуб, и спасибо «Спартаку», который забрал меня и дал мне шанс. Потом был «Атлант», а из «Атланта» уже был самый большой скачок, давший мне дорогу в топовые клубы.
— Всю карьеру вы играли в западной части страны, недалеко от родной Москвы. Намеренно?
— Да как-то так получалось. Из «Атланта», например, меня обменяли в СКА, тут я не выбирал. В Санкт-Петербурге семь лет провел, до Москвы недалеко — час лету или четыре часа на «Сапсане». Затем так получилось, что «Авангард» в Балашихе играл. Честно — я хотел играть поближе к родному городу, к семье. Я родился в Москве, люблю Москву.
— Но в 36 лет отправились в Омск. Почему?
— Хотел играть! Хотел продолжать карьеру, считаю, что могу принести много пользы, хочу ещё выигрывать.
— И как вам Омск?
— Тут все совсем иначе. В плане хоккея — намного лучше. Нет больших пробок, везде можно быстро добраться. В плане быта с Москвой, конечно, не сравнить, но какой другой город можно с ней сравнить в нашей стране? Это же как отдельное государство!
— Вообще, по ходу этого сезона вас многие уже успели списать. Сами были уверены, что продолжите карьеру?
— Да. Ни малейшего сомнения в этом не было.
— У вас три Кубка Гагарина и золото Олимпиады. Успех в Пхенчхане все перевешивает?
— Нет, это совсем разные вещи. К кубку ведь ты идешь весь сезон, это долгий поход. А на международном турнире все быстро, надо полностью выложиться на коротком отрезке. Так что это несопоставимо. На сборную смотрит вся страна, и безумно приятно было, когда мы выиграли в Корее Олимпиаду, спустя столько лет, да еще и без флага с гимном.
— У вас идет лучший сезон в карьере, причем начался он только в ноябре. Что происходит?
— Соскучился. Просто соскучился еще больше, чем обычно. Я после конца сезона стараюсь на месяц-полтора забыть о хоккее, иногда даже не знаю, кто кубок выиграл, абстрагируюсь полностью. Даже прошу семью выключать хоккей по телевизору, пока я дома. И потом само собой появляется желание, фанатизм ближе к сезону.
— В ноябре вы пришли в команду, находившуюся, наверное, в низшей точке. Но вскоре многое наладилось с приходом нового тренера. Вам, как опытному игроку, многое пришлось чинить в раздевалке?
— Я не успел это сделать. Я только начал присматриваться, что происходит и как. Ведь прежде, чем чинить что-то, нужно разобраться во всем, с какой стороны приступать: где-то коммуникацию наладить, где-то кому-то по шапке дать, кого-то похвалить, кого-то вразумить. У меня только пошел первый этап оценки, как все поменялось.
— Ги Буше приехал и сразу во всём разобрался?
— Нет, конечно, не сразу. Он просто обозначил свою позицию. Он сказал: «Ребят, будете работать — будете играть». И все. А при смене тренера ведь часто всплеск происходит у команды, плюс многие ребята хотят доказать, что они нужны тут, даже если у них раньше что-то не получалось. Так все потихоньку сплотились, начали работать-работать-работать.
— Сейчас у «Авангарда» продолжается этот всплеск?
— Нет, сейчас уже — результат тяжелой работы. Всплеск потушили сразу у нас! Начались травмы одна за другой, у нас быстро эти эмоции от нового тренера прошли и началась суровая работа. Сейчас создали себе небольшой запас в таблице, но мы хотим большего.
Источник: Чемпионат, пресс-служба ХК «Авангард».