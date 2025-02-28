«Даже после 1000 матчей болею хоккеем!»: Каблуков — о начале карьеры, Омске и Ги Буше

— Да, первый же гол «Торпедо» в первом матче первого сезона КХЛ. Подробностей уже не вспомню — представляете, сколько уже лет прошло! Но забил ЦСКА, да. Потом у меня неплохо всё сложилось по карьере. В «Торпедо», можно сказать, со мной расторгли контракт, я искал себе новый клуб, и спасибо «Спартаку», который забрал меня и дал мне шанс. Потом был «Атлант», а из «Атланта» уже был самый большой скачок, давший мне дорогу в топовые клубы.