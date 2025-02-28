Аварии и «бордовые» дороги: вечером пятницы Омск накрыли километровые пробки

Пробки традиционно образовались на подъездах к мосту им. 60-летия ВЛКСМ как со стороны Левого берега, так и со стороны Нефтяников. «Бордовым» отмечены улицы Заозерная, Химиков, Энтузиастов, проспекты Королева и Менделеева, также «встали» улицы Лукашевича, 70 лет Октября, Конева, Енисейская и Перелета.