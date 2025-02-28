Аварии и «бордовые» дороги: вечером пятницы Омск накрыли километровые пробки

Posted 28 февраля, 12:27
Published 28 февраля, 12:27
Modified 28 февраля, 12:37
Updated 28 февраля, 12:37
Вечером пятницы омские дороги снова погрязли в заторах, по данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, в некоторых частях города пробки достигают 7 баллов. Самая сложная ситуация сейчас в центре города, в Нефтяниках и на Левом берегу.
Сегодня в пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через проспект Карла Маркса, улицы Гагарина и Думскую, на Орджоникидзе затор возник из-за ДТП, такая же ситуация сложилась на улице Герцена.
«Я пять пар отсидел, а тут такое, пропустите по-братски»
«А дома хорошо, пробок нет»
«Включите уже две полосы», — пишут омичи.
Пробки традиционно образовались на подъездах к мосту им. 60-летия ВЛКСМ как со стороны Левого берега, так и со стороны Нефтяников. «Бордовым» отмечены улицы Заозерная, Химиков, Энтузиастов, проспекты Королева и Менделеева, также «встали» улицы Лукашевича, 70 лет Октября, Конева, Енисейская и Перелета.
Напомним, что ранее глава «Стройбетона» рассказал, когда появится тротуар в омском поселке «Биофабрика».