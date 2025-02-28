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Posted 28 февраля, 12:27

Published 28 февраля, 12:27

Modified 28 февраля, 12:37

Updated 28 февраля, 12:37

Омск накрыли километровые пробки

Аварии и «бордовые» дороги: вечером пятницы Омск накрыли километровые пробки

28 февраля 2025, 12:27
Фото: Изображение Midjourney. Омск накрыли километровые пробки
По данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, пробки на некоторых магистралях достигают 7 баллов.

Вечером пятницы омские дороги снова погрязли в заторах, по данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, в некоторых частях города пробки достигают 7 баллов. Самая сложная ситуация сейчас в центре города, в Нефтяниках и на Левом берегу.

Сегодня в пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через проспект Карла Маркса, улицы Гагарина и Думскую, на Орджоникидзе затор возник из-за ДТП, такая же ситуация сложилась на улице Герцена.

«Я пять пар отсидел, а тут такое, пропустите по-братски»
«А дома хорошо, пробок нет»
«Включите уже две полосы», — пишут омичи.

Пробки традиционно образовались на подъездах к мосту им. 60-летия ВЛКСМ как со стороны Левого берега, так и со стороны Нефтяников. «Бордовым» отмечены улицы Заозерная, Химиков, Энтузиастов, проспекты Королева и Менделеева, также «встали» улицы Лукашевича, 70 лет Октября, Конева, Енисейская и Перелета.

Пробки в Омске
Пробки в Омске. Фото: Яндекс Карты

Напомним, что ранее глава «Стройбетона» рассказал, когда появится тротуар в омском поселке «Биофабрика».

На Левобережье Омска начала действовать новая схема движения: что изменилось
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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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