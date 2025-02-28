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Posted 28 февраля, 11:01

Published 28 февраля, 11:01

Modified 28 февраля, 11:01

Updated 28 февраля, 11:01

Николай Прохоркин

«Авангард» продлил контракт с нападающим Николаем Прохоркиным на два года

28 февраля 2025, 11:01
Фото: ХК «Авангард». Николай Прохоркин
В этом регулярном чемпионате «ястреб» провел 31 матч и набрал 22 (9+13) очка.

В пресс-службе «Авангарда» объявили о продлении контракта с нападающим Николаем Прохоркиным. Форвард останется в Омске еще на два года.

«Николай Прохоркин в „Авангарде“ не первый год, он отлично показал себя в те моменты, когда команда очень нуждалась в лидере. Его звено с Якуповым и Игумновым здорово смотрится, набирает очки почти в каждом матче. Техника, дриблинг, чувство паса, бросок — благодаря этому Николай остается ведущим центром КХЛ, каждая его смена несет с собой опасность чужим воротам. Именно с такими мастерами мы хотим идти в следующий сезон», — сказал генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Прохоркин провел за «ястребов» 31 матч и набрал 22 (9+13) очка, показатель полезности составил +9.

Напомним, что недавно руководство «Авангарда» объявило о продлении контракта с капитаном команды Дамиром Шарипзяновым, он останется в Омске еще на пять лет и будет защищать цвета «ястребов» до окончания сезона 2029/2030.

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