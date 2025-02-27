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Posted 27 февраля, 12:35

Published 27 февраля, 12:35

Modified 27 февраля, 12:36

Updated 27 февраля, 12:36

Жителей ряда омских домов скоро ждет отключение воды: публикуем адреса

Жителей ряда омских домов скоро ждет отключение воды: публикуем адреса

27 февраля 2025, 12:35
Фото: 1MI.
Из-за работ на водопроводе воды не будет у ряда абонентов по улицам Кирова, Харьковская, Жуковского, Полторацкого и другим.

В омском отделении Росводоканала предупредили, что 5 марта пройдут работы на двух участках водопровода. С 10:00 до 22:00 бригады займутся ремонтом сетей по ул. Харьковская, 21, под отключение попадут следующие адреса:

  • ул. Кирова, 16/2, 18/1, 18/2, 20/2, 20/3;
  • ул. Харьковская, 19/2.

Во время работ на водопроводе омичам из этих домов будет доступна машина с питьевой водой, она расположится по ул. Кирова, 18/1.

В этот же день с 09:00 до 17:00 ремонтировать будут водопроводную насосную станцию по ул. Жуковского 33к5, из-за этого воды не будет в следующих домах:

  • ул. Жуковского, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 33/1, 33/2, 33/3;
  • ул. Полторацкого, 50, 52;
  • ул. Гуртьева, 35, 35/1, 37, 33, 33/1;
  • ул. Крыловская, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 46;
  • ул. Полторацкого, 48.

Напомним, что с 18 февраля по 12 марта из-за сезонной солнечной интерференции в Омской области ожидаются перерывы в телевещании длительностью до 26 минут.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Водоканал#Отключение воды#Новости#Вода#Холодная вода
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