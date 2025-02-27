Жителей ряда омских домов скоро ждет отключение воды: публикуем адреса

Posted 27 февраля, 12:35
Published 27 февраля, 12:35
Modified 27 февраля, 12:36
Updated 27 февраля, 12:36
В омском отделении Росводоканала предупредили, что 5 марта пройдут работы на двух участках водопровода. С 10:00 до 22:00 бригады займутся ремонтом сетей по ул. Харьковская, 21, под отключение попадут следующие адреса:
Во время работ на водопроводе омичам из этих домов будет доступна машина с питьевой водой, она расположится по ул. Кирова, 18/1.
В этот же день с 09:00 до 17:00 ремонтировать будут водопроводную насосную станцию по ул. Жуковского 33к5, из-за этого воды не будет в следующих домах:
Напомним, что с 18 февраля по 12 марта из-за сезонной солнечной интерференции в Омской области ожидаются перерывы в телевещании длительностью до 26 минут.