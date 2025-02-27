«Ждут, когда все сдохнут»: омичи пожаловались на грязный снег и вонь по всему городу

Posted 27 февраля, 05:18
Published 27 февраля, 05:18
Modified 27 февраля, 05:20
Updated 27 февраля, 05:20
Жители Омска снова обсуждают в соцсетях грязный снег и ухудшение качества воздуха. По их словам, машины и улицы буквально покрыты темным налетом из-за выбросов, а дышать становится все тяжелее. Проблема касается многих районов города.
Так, в сообществе ВКонтакте «Аварийный Омск» омичи сообщили о выбросах в районе Левого берега.
В комментариях люди делятся своим возмущением и иронией:
«Это, наверное, чтобы снег быстрее таял — многие дачники и жители деревень специально разбрасывают золу по снегу. И удобрение, и снег быстрее таять начинает (сарказм)».
«Весь город черный».
«В легких то же самое».
«У тех, у кого черная машина, знают, что всегда такая грязь».
«А вы думали, что, когда снег начнет таять, останется розовая сахарная помадка?».
Кроме грязного снега, омичи в нашем телеграм-канале жалуются на запахи, исходящие от промышленных предприятий.
«Вокруг ТЭЦ-5 уже больше месяца воняет нефтепродуктами… И?»
«Бесполезно жаловаться на вонь в Омске: как воняло, так и будет вонять. Один выход — менять место жительства».
«В Омске ежедневный режим черного неба, грязь да вонь».
«Ждут, когда все сдохнут».
Напомним, режим неблагоприятных метеорологических условий действовал в Омской области с 18:00 25 февраля до 8:00 26 февраля.