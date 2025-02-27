gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 05:18

Published 27 февраля, 05:18

Modified 27 февраля, 05:20

Updated 27 февраля, 05:20

Омичи обеспокоены качеством воздуха

«Ждут, когда все сдохнут»: омичи пожаловались на грязный снег и вонь по всему городу

27 февраля 2025, 05:18
Фото: 1MI. Омичи обеспокоены качеством воздуха

Жители Омской области пожаловались на грязный снег и вонь с заводов

Вчера в регионе действовал режим НМУ.

Жители Омска снова обсуждают в соцсетях грязный снег и ухудшение качества воздуха. По их словам, машины и улицы буквально покрыты темным налетом из-за выбросов, а дышать становится все тяжелее. Проблема касается многих районов города.

Так, в сообществе ВКонтакте «Аварийный Омск» омичи сообщили о выбросах в районе Левого берега.

Выбросы обнаружили в районе Левого берега
Выбросы обнаружили в районе Левого берега. Фото: Сообщество ВКонтакте «Аварийный Омск»

В комментариях люди делятся своим возмущением и иронией:

«Это, наверное, чтобы снег быстрее таял — многие дачники и жители деревень специально разбрасывают золу по снегу. И удобрение, и снег быстрее таять начинает (сарказм)».
«Весь город черный».
«В легких то же самое».
«У тех, у кого черная машина, знают, что всегда такая грязь».
«А вы думали, что, когда снег начнет таять, останется розовая сахарная помадка?».

Кроме грязного снега, омичи в нашем телеграм-канале жалуются на запахи, исходящие от промышленных предприятий.

«Вокруг ТЭЦ-5 уже больше месяца воняет нефтепродуктами… И?»
«Бесполезно жаловаться на вонь в Омске: как воняло, так и будет вонять. Один выход — менять место жительства».
«В Омске ежедневный режим черного неба, грязь да вонь».
«Ждут, когда все сдохнут».

Напомним, режим неблагоприятных метеорологических условий действовал в Омской области с 18:00 25 февраля до 8:00 26 февраля.

«Очередная травля, все в дыму». Омичи пожаловались на жуткую вонь в городе
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Выбросы#Жалобы#Качество воздуха
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика