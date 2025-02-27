Вину не признал: экс-замдиректора «ТГК-11» задержали из-за хищения 226 млн рублей

Posted 27 февраля, 09:56
Published 27 февраля, 09:56
Modified 27 февраля, 09:58
Updated 27 февраля, 09:58
В Центральном райсуде г. Омска сегодня избрали меру пресечения бывшему замдиректора «ТГК-11» Петру Храмых. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а именно хищении суммы свыше 226 млн рублей.
В 2013–2017 году, как считает следствие, Храмых вступил в сговор с конкурсным управляющим поставщика электроэнергии и руководителем подставной организации. Деньги были похищены во время незаконной реализации дебиторской задолженности ОАО «Омскэнергосбыт», последнее проходило банкротство. А Храмых как раз был председателем комитета кредиторов.
«Зная о наличии в материалах дела Арбитражного суда представленных ОАО „ТГК-11“ документов, подтверждающих задолженность ПАО „МРСК Сибири“ перед ОАО „Омскэнергосбыт“ на сумму свыше 251 млн рублей, он, предварительно договорившись с арбитражным управляющим, не сообщил эту информацию другим членам комитета кредиторов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Через подставных лиц задолженность приобрели за 5,9 млн рублей и затем взыскали с «МРСК Сибири» 226 млн.
Петр Храмых свою вину не признал. Тем не менее, бывшему замдиректора «ТГК-11» предстоит провести под стражей два месяца — до 25 апреля 2025 года.
Отметим, что преступление выявили в прошлом году, в рамках уголовного дела обвиняемыми также являются арбитражный управляющий и директор подставной организации, через которую приобрели задолженность. У них арестовали имущество на сумму более 100 млн рублей.