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Posted 27 февраля, 09:56

Published 27 февраля, 09:56

Modified 27 февраля, 09:58

Updated 27 февраля, 09:58

Подозреваемого заключили под стражу на 2 месяца

Вину не признал: экс-замдиректора «ТГК-11» задержали из-за хищения 226 млн рублей

27 февраля 2025, 09:56
Фото: 1MI. Подозреваемого заключили под стражу на 2 месяца

В Омске экс-замдиректора «ТГК-11» задержали из-за хищения четверти миллиарда

Мужчину обвиняют в мошенничестве. Ранее обвинение также предъявили арбитражному управляющему и директору подставной организации.

В Центральном райсуде г. Омска сегодня избрали меру пресечения бывшему замдиректора «ТГК-11» Петру Храмых. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а именно хищении суммы свыше 226 млн рублей.

В 2013–2017 году, как считает следствие, Храмых вступил в сговор с конкурсным управляющим поставщика электроэнергии и руководителем подставной организации. Деньги были похищены во время незаконной реализации дебиторской задолженности ОАО «Омскэнергосбыт», последнее проходило банкротство. А Храмых как раз был председателем комитета кредиторов.

Видео: Прокуратура Омской области. Задержан бывший замдиректора «ТГК-11»
«Зная о наличии в материалах дела Арбитражного суда представленных ОАО „ТГК-11“ документов, подтверждающих задолженность ПАО „МРСК Сибири“ перед ОАО „Омскэнергосбыт“ на сумму свыше 251 млн рублей, он, предварительно договорившись с арбитражным управляющим, не сообщил эту информацию другим членам комитета кредиторов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Через подставных лиц задолженность приобрели за 5,9 млн рублей и затем взыскали с «МРСК Сибири» 226 млн.

Задержанный Петр Храмых в Омске
Задержанный Петр Храмых в Омске. Фото: Прокуратура Омской области

Петр Храмых свою вину не признал. Тем не менее, бывшему замдиректора «ТГК-11» предстоит провести под стражей два месяца — до 25 апреля 2025 года.

Отметим, что преступление выявили в прошлом году, в рамках уголовного дела обвиняемыми также являются арбитражный управляющий и директор подставной организации, через которую приобрели задолженность. У них арестовали имущество на сумму более 100 млн рублей.

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