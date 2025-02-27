Вину не признал: экс-замдиректора «ТГК-11» задержали из-за хищения 226 млн рублей

В 2013–2017 году, как считает следствие, Храмых вступил в сговор с конкурсным управляющим поставщика электроэнергии и руководителем подставной организации. Деньги были похищены во время незаконной реализации дебиторской задолженности ОАО «Омскэнергосбыт», последнее проходило банкротство. А Храмых как раз был председателем комитета кредиторов.