В селе Омской области загорелся частный дом, есть погибший

Напомним, что несколько дней назад в селе Ильичевка Москаленского района произошел пожар, в нем погибли четыре человека — дети 2 и 4 лет, их 17-летняя тетя и ее 19-летний парень. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», за ходом расследования следит глава СК России Александр Бастрыкин.