В селе Омской области загорелся частный дом, есть погибший

Posted 27 февраля, 12:51
Published 27 февраля, 12:51
Modified 27 февраля, 12:51
Updated 27 февраля, 12:51
Сегодня около 13 часов в селе Старосолдатском Тюкалинского района загорелся частный дом. Пламя распространилось на 20 квадратных метров, его тушили шесть спасателей МЧС, также понадобилось три пожарные машины.
К сожалению, не обошлось без погибших. В результате возгорания скончался один человек, вероятно, хозяин дома. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.
Напомним, что несколько дней назад в селе Ильичевка Москаленского района произошел пожар, в нем погибли четыре человека — дети 2 и 4 лет, их 17-летняя тетя и ее 19-летний парень. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», за ходом расследования следит глава СК России Александр Бастрыкин.