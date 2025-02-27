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Posted 27 февраля, 12:51

Published 27 февраля, 12:51

Modified 27 февраля, 12:51

Updated 27 февраля, 12:51

В Омской области произошел пожар с погибшим

В селе Омской области загорелся частный дом, есть погибший

27 февраля 2025, 12:51
Фото: МЧС Омск. В Омской области произошел пожар с погибшим
Пожар произошел в селе Старосолдатском Тюкалинского района.

Сегодня около 13 часов в селе Старосолдатском Тюкалинского района загорелся частный дом. Пламя распространилось на 20 квадратных метров, его тушили шесть спасателей МЧС, также понадобилось три пожарные машины.

К сожалению, не обошлось без погибших. В результате возгорания скончался один человек, вероятно, хозяин дома. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Напомним, что несколько дней назад в селе Ильичевка Москаленского района произошел пожар, в нем погибли четыре человека — дети 2 и 4 лет, их 17-летняя тетя и ее 19-летний парень. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», за ходом расследования следит глава СК России Александр Бастрыкин.

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