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Posted 27 февраля, 07:44

Published 27 февраля, 07:44

Modified 27 февраля, 08:16

Updated 27 февраля, 08:16

Годовая инфляция в Омской области в январе 2025 года

В Омской области в январе годовая инфляция составила 10,7%

27 февраля 2025, 07:44
Фото: Изображение Midjourney. Годовая инфляция в Омской области в январе 2025 года
Актуальную информацию сообщили в пресс-службе Отделения Омск Банка России.

В январе 2025 года годовая инфляция в Омской области составила 10,7%. Это увеличение связано с ростом затрат производителей и поставщиков, которые перенесли свои расходы на потребителей, а также с повышением тарифов на ряд услуг.

Инфляция в сравнении с другими регионами
Инфляция в сравнении с другими регионами. Фото: Пресс-служба Отделения Омск Банка России

Как отметил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов, с нового года значительно увеличились тарифы на содержание и ремонт жилья, а также взносы на капремонт. Эти изменения способствовали росту цен на жилищно-коммунальные услуги.

Также зафиксирован рост цен на проезд на некоторых маршрутах частных перевозчиков, что, по его словам, связано с увеличением затрат на топливо и запчасти. Кроме того, в январе заметно подорожала мебель: производители столкнулись с повышением затрат.

Отмечается, что рост цен по всей стране обусловлен опережением возможности их производства. Банк России поддерживает высокие процентные ставки, чтобы замедлить инфляцию и достичь целевого уровня в 4% к следующему году. Напомним, ранее стало известно, что происходит с омским рынком недвижимости.

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#Риана Дязанцева#Омск#Тарифы#Цены#Инфляция#Процентные ставки
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