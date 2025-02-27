В Омской области в январе годовая инфляция составила 10,7%

Posted 27 февраля, 07:44
Published 27 февраля, 07:44
Modified 27 февраля, 08:16
Updated 27 февраля, 08:16
В январе 2025 года годовая инфляция в Омской области составила 10,7%. Это увеличение связано с ростом затрат производителей и поставщиков, которые перенесли свои расходы на потребителей, а также с повышением тарифов на ряд услуг.
Как отметил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов, с нового года значительно увеличились тарифы на содержание и ремонт жилья, а также взносы на капремонт. Эти изменения способствовали росту цен на жилищно-коммунальные услуги.
Также зафиксирован рост цен на проезд на некоторых маршрутах частных перевозчиков, что, по его словам, связано с увеличением затрат на топливо и запчасти. Кроме того, в январе заметно подорожала мебель: производители столкнулись с повышением затрат.
Отмечается, что рост цен по всей стране обусловлен опережением возможности их производства. Банк России поддерживает высокие процентные ставки, чтобы замедлить инфляцию и достичь целевого уровня в 4% к следующему году. Напомним, ранее стало известно, что происходит с омским рынком недвижимости.