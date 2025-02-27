В Омской области суд взыскал компенсацию с владельца алабая, напавшего на ребенка

Posted 27 февраля, 05:55
Published 27 февраля, 05:55
Modified 27 февраля, 06:16
Updated 27 февраля, 06:16
Прокуратура Омской области сообщает, что в Русско-Полянском районе суд вынес решение по делу, связанному с нападением собаки на 16-летнюю девочку. Прокуратура подала иск, требуя компенсации морального ущерба для пострадавшей.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда алабай, вырвавшийся с привязи, укусил подростка. Девочка получила травмы и испытала стресс.
Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с владельца собаки 30 тысяч рублей в пользу девочки. В ходе судебного разбирательства, владелец животного добровольно передал 20 тысяч рублей. Суд согласился с требованиями прокуратуры и постановил взыскать с мужчины оставшуюся сумму.
В Омской области случаи нападений собак на людей периодически становятся предметом общественного обсуждения. Такие инциденты, как правило, происходят из-за недостаточной ответственности со стороны владельцев животных, особенно если собаки являются крупными или агрессивными породами. Напомним, ранее в в Любинском районе Омской области собака укусила за ногу 10-летнюю девочку. Тогда с владельца пса взыскали 25 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка.