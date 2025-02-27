В Омской области суд взыскал компенсацию с владельца алабая, напавшего на ребенка

В Омской области случаи нападений собак на людей периодически становятся предметом общественного обсуждения. Такие инциденты, как правило, происходят из-за недостаточной ответственности со стороны владельцев животных, особенно если собаки являются крупными или агрессивными породами. Напомним, ранее в в Любинском районе Омской области собака укусила за ногу 10-летнюю девочку. Тогда с владельца пса взыскали 25 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка.