gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 05:55

Published 27 февраля, 05:55

Modified 27 февраля, 06:16

Updated 27 февраля, 06:16

С владелицы собаки, укусившей ребенка, взыскали компенсацию

В Омской области суд взыскал компенсацию с владельца алабая, напавшего на ребенка

27 февраля 2025, 05:55
Фото: 1MI. С владелицы собаки, укусившей ребенка, взыскали компенсацию

Омский суд обязал владельца алабая заплатить компенсацию за нападение на ребенка

Инцидент произошел в в Русско-Полянском районе в прошлом году.

Прокуратура Омской области сообщает, что в Русско-Полянском районе суд вынес решение по делу, связанному с нападением собаки на 16-летнюю девочку. Прокуратура подала иск, требуя компенсации морального ущерба для пострадавшей.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда алабай, вырвавшийся с привязи, укусил подростка. Девочка получила травмы и испытала стресс.

На девочку напал алабай
На девочку напал алабай. Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с владельца собаки 30 тысяч рублей в пользу девочки. В ходе судебного разбирательства, владелец животного добровольно передал 20 тысяч рублей. Суд согласился с требованиями прокуратуры и постановил взыскать с мужчины оставшуюся сумму.

В Омской области случаи нападений собак на людей периодически становятся предметом общественного обсуждения. Такие инциденты, как правило, происходят из-за недостаточной ответственности со стороны владельцев животных, особенно если собаки являются крупными или агрессивными породами. Напомним, ранее в в Любинском районе Омской области собака укусила за ногу 10-летнюю девочку. Тогда с владельца пса взыскали 25 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка.

Бродячий вопрос. Почему в Омске бездомных собак не становится меньше
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Суд#Нападение#Травмы#Компенсация#Собака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика