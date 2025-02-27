В омском градсовете раскритиковали проект парка вдоль Бульвара Архитекторов

Posted 27 февраля, 03:45
Published 27 февраля, 03:45
Modified 27 февраля, 03:45
Updated 27 февраля, 03:45
На заседании омского градостроительного совета, которое прошло вчера, 26 февраля, речь шла в том числе о новом проекте на Левом берегу. Застройщик «Брусника» хочет создать новое общественное пространство вдоль Бульвара Архитекторов, от улицы 70 лет Октября до реки Замарайки, которое получит название «Парк Драверта».
«Мы стараемся интегрировать в проект память о Петре Драверте, — рассказал представитель „Брусники“. — Будут созданы тематические площадки, связанные с основными направлениями его деятельности: геологией, палеонтологией, минералогией…».
Из доклада следовало, что в составе «Парка Драверта» будут террасная часть, включающая луг и колки (небольшие скопления деревьев), и пойменная часть — с «дождевыми садами». Вдоль всего бульвара будет проходить велодорожка, общая длина которой составит около 8 км, будут цветники и цветочный буфер, задача которого — отделять пешеходную зону от проезжей части, арт-объекты, 3 павильона. Еще проектировщики предусмотрели парковки и площадки для выгула собак.
Как выяснилось из последовавшего за этим обсуждения, архитекторам пока не хватает ясности — начиная уже с названия.
«Какое отношение имеет Драверт к этой территории? — спросил докладчика Никита Шалмин. — Что мы делаем — бульвар или парк? Вы бросаетесь красивым названием. Мы что, топонимическая комиссия? Вы так дойдете до того, что Омск переименуете!».
Специалисты, похоже, уверены, что говорить о новом парке в этом случае не стоит. Фактически речь идет о пространстве вдоль улицы, которое по неясной причине получило новое название. При этом «парк» занимает только северную сторону бульвара и не доходит до улицы 70 лет Октября: остается разрыв в 70 метров.
Докладчик объяснил, что здесь мешают права третьего лица, собственника земли. Южной стороной бульвара не занимались, потому что проект как таковой начался именно с северной стороны.
Выяснилось, что у архитекторов есть вопросы не только к названию и конфигурации, но и к наполнению «парка».
«Это центр города, — заявил Шалмин. — Вы предлагаете нести туда степь и создавать пустырь. Что там делать? Там делать нечего. Это похоже на прогулочную дорожку для пенсионеров. Ну уложите вы плитку. И что?»
Депутат городского Совета Алексей Провозин высказал сомнения в том, что анонсированные арт-объекты простоят долго.
«Когда создавали Бульвар Мартынова, какую красоту нам рисовали! — вспомнил депутат. — И никакой красоты через полгода не осталось. Все разломано, разбито, разрисовано! Осталось только незыблемое. Вот и у вас будет то же самое! И УДХБ придется отправлять этих 3 мужиков в куртках, чтобы они что-то починили…».
Докладчик попытался объяснить, что его компания верит в омичей, но собравшиеся, похоже, не восприняли его слова всерьез.
Впрочем, дело не ограничилось критикой: звучали мнения о том, что проект просто нужно доработать. Позаниматься южной стороной бульвара, продумать варианты связи «парка» с улицей 70 лет Октября, подумать над названием и наполнением.
«Получается, у нас одни категорически против, другие — категорически за», — подвел предварительные итоги обсуждения главный архитектор Омска Роман Воробьев.
Прозвучало предложение: направить проект в областной градостроительный совет, где можно было бы еще раз основательно обсудить доработку по всем направлениям. Эта инициатива получила поддержку. Таким образом, уверенно заявлять о том, что в Омске появится «Парк Драверта», пока не стоит.
Напомним: на том же заседании архитекторы одобрили с определенными поправками проект ЖК «Снегири» на Московке.
В начале февраля стало известно, что прошел экспертизу проект паркинга на улице Шаронова. Строить его будет компания «Брусника».