В омском градсовете раскритиковали проект парка вдоль Бульвара Архитекторов

Из доклада следовало, что в составе «Парка Драверта» будут террасная часть, включающая луг и колки (небольшие скопления деревьев), и пойменная часть — с «дождевыми садами». Вдоль всего бульвара будет проходить велодорожка, общая длина которой составит около 8 км, будут цветники и цветочный буфер, задача которого — отделять пешеходную зону от проезжей части, арт-объекты, 3 павильона. Еще проектировщики предусмотрели парковки и площадки для выгула собак.