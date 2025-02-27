В Омске бывшее общежитие ОмГАУ выставили на продажу за 43,7 млн рублей

Кроме самого здания, на аукционе предлагается и земельный участок площадью 3 000 «квадратов», расположенный по адресу: улица Октябрьская, 92. Торги будут проходить 4 апреля 2025 года, при этом срок подачи заявок на участие в аукционе завершается 31 марта.