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Posted 27 февраля, 07:10

Published 27 февраля, 07:10

Modified 27 февраля, 07:18

Updated 27 февраля, 07:18

В Омске выставили на торги здание общежития аграрного университета за 43,7 млн рублей

В Омске бывшее общежитие ОмГАУ выставили на продажу за 43,7 млн рублей

27 февраля 2025, 07:10
Фото: 1MI. В Омске выставили на торги здание общежития аграрного университета за 43,7 млн рублей
Электронный аукцион появился накануне.

Согласно данным ГИС Торги, накануне в Омске на продажу выставили здание бывшего общежития аграрного университета, расположенное на улице Орджоникидзе, 47. Трехэтажный объект, площадью 1 921,7 кв. м, был построен еще в 1932 году.

Электронный аукцион
Электронный аукцион. Фото: ГИС Торги

Кроме самого здания, на аукционе предлагается и земельный участок площадью 3 000 «квадратов», расположенный по адресу: улица Октябрьская, 92. Торги будут проходить 4 апреля 2025 года, при этом срок подачи заявок на участие в аукционе завершается 31 марта.

Продажа объекта недвижимости происходит через аукцион с начальной ценой 43 701 000 рублей. Шаг аукциона оценивается в 438 000 рублей, а размер задатка для участия в торгах составляет 10% от минимальной стоимости (4 370 100 рублей). Напомним, здание Сбербанка в Омске продают за 21,7 млн рублей.

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#Риана Дязанцева#Недвижимость#Омск#Аукцион#Торги#Аграрный университет#Общежитие
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