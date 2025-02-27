В Омске бывшее общежитие ОмГАУ выставили на продажу за 43,7 млн рублей

Posted 27 февраля, 07:10
Published 27 февраля, 07:10
Modified 27 февраля, 07:18
Updated 27 февраля, 07:18
Согласно данным ГИС Торги, накануне в Омске на продажу выставили здание бывшего общежития аграрного университета, расположенное на улице Орджоникидзе, 47. Трехэтажный объект, площадью 1 921,7 кв. м, был построен еще в 1932 году.
Кроме самого здания, на аукционе предлагается и земельный участок площадью 3 000 «квадратов», расположенный по адресу: улица Октябрьская, 92. Торги будут проходить 4 апреля 2025 года, при этом срок подачи заявок на участие в аукционе завершается 31 марта.
Продажа объекта недвижимости происходит через аукцион с начальной ценой 43 701 000 рублей. Шаг аукциона оценивается в 438 000 рублей, а размер задатка для участия в торгах составляет 10% от минимальной стоимости (4 370 100 рублей). Напомним, здание Сбербанка в Омске продают за 21,7 млн рублей.