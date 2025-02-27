В Омске протянут единую набережную до Изумрудного берега

В Омске заговорили о планах создания единой пешеходной набережной от Воскресенского сквера до нового жилого квартала Изумрудный берег. Именно в рамках этого замысла будет создаваться новая входная группа для парка Зеленый остров. Как рассказала директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева (представитель концессионера Зеленого острова, компании «Омск Сайдинг Инвест»), работы будут вестись в первую очередь зимой: лето для этого не подходит.