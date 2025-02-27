В Омске протянут единую набережную до Изумрудного берега

Posted 27 февраля, 13:45
Published 27 февраля, 13:45
Modified 27 февраля, 13:47
Updated 27 февраля, 13:47
В Омске заговорили о планах создания единой пешеходной набережной от Воскресенского сквера до нового жилого квартала Изумрудный берег. Именно в рамках этого замысла будет создаваться новая входная группа для парка Зеленый остров. Как рассказала директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева (представитель концессионера Зеленого острова, компании «Омск Сайдинг Инвест»), работы будут вестись в первую очередь зимой: лето для этого не подходит.
На первом этапе благоустроят набережную до Кемеровской. Планируется, что работы будут закончены к осени 2026 года.
«Работы ведутся под контролем губернатора Виталия Павловича Хоценко», — уточнила Толмачева.
Об этом шла речь и на последнем заседании комиссии по сносу и обрезке, которое прошло вчера, 26 февраля. Протесты против вырубки кленов, необходимой, по данным «Омск Сайдинг Инвеста», для создания входной группы на Зеленый остров, были отвергнуты главой комиссии из-за «поручения губернатора».