В Омске бывший глава департамента спорта стал директором УК

Posted 27 февраля, 11:38
Published 27 февраля, 11:38
Modified 27 февраля, 11:41
Updated 27 февраля, 11:41
Стало известно, что бывший директор департамента молодежной политики и спорта Омска, а также экс-замминистра спорта региона Алексей Фадин несколько дней назад возглавил УК. По данным из выписки ЕГРЮЛ, на должность директора ООО «Управляющая компания Пушкин» Фадина назначили 25 февраля.
Компания была создана в июне 2022 года и зарегистрирована на улице Шаронова. Она занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредителем «Управляющей компании Пушкин» выступает Станислав Неустроев.
Ранее Город55 писал об утверждении новых судей в Омской области, документ с назначениями подписал президент России Владимир Путин.