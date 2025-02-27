В Омске бывший глава департамента спорта стал директором УК

Стало известно, что бывший директор департамента молодежной политики и спорта Омска, а также экс-замминистра спорта региона Алексей Фадин несколько дней назад возглавил УК. По данным из выписки ЕГРЮЛ, на должность директора ООО «Управляющая компания Пушкин» Фадина назначили 25 февраля.