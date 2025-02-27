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Posted 27 февраля, 11:38

Published 27 февраля, 11:38

Modified 27 февраля, 11:41

Updated 27 февраля, 11:41

В Омске бывший глава департамента спорта стал директором УК

В Омске бывший глава департамента спорта стал директором УК

27 февраля 2025, 11:38
Фото: 1MI.
Алексей Фадин возглавил ООО «Управляющая компания Пушкин».

Стало известно, что бывший директор департамента молодежной политики и спорта Омска, а также экс-замминистра спорта региона Алексей Фадин несколько дней назад возглавил УК. По данным из выписки ЕГРЮЛ, на должность директора ООО «Управляющая компания Пушкин» Фадина назначили 25 февраля.

Компания была создана в июне 2022 года и зарегистрирована на улице Шаронова. Она занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредителем «Управляющей компании Пушкин» выступает Станислав Неустроев.

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