В Омске аренда однушек и студий подорожала более чем на 30% за год

Сильнее всего аренда малогабаритного жилья площадью до 32 кв. м увеличилась в цене в Чите (+86,4%), Твери (+75,4%), Новокузнецке (+71,6%), Курске (+64,1%), Череповце (+62,4%) и Оренбурге (+60%). В Москве зафиксировали подорожание на 26,4%, а в Санкт-Петербурге — на 17,6%.