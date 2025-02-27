gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 12:04

Published 27 февраля, 12:04

Modified 27 февраля, 14:33

Updated 27 февраля, 14:33

В Омске на треть подорожала аренда квартир

В Омске аренда однушек и студий подорожала более чем на 30% за год

27 февраля 2025, 12:04
Фото: 1MI. В Омске на треть подорожала аренда квартир
Этот показатель оказался средним по России, есть города, где арендная плата поднялась сразу на 86%, а где-то — лишь на 5%.

Аналитики федерального портала «Мир квартир» выяснили, насколько сильно подорожала аренда однокомнатных квартир и студий в разных городах России за год. Средний прирост по стране составил 30,8%, разброс получился очень большим: где-то арендная плата поднялась сразу на 86%, а где-то — лишь на 5%.

Сильнее всего аренда малогабаритного жилья площадью до 32 кв. м увеличилась в цене в Чите (+86,4%), Твери (+75,4%), Новокузнецке (+71,6%), Курске (+64,1%), Череповце (+62,4%) и Оренбурге (+60%). В Москве зафиксировали подорожание на 26,4%, а в Санкт-Петербурге — на 17,6%.

Наименьший же прирост наблюдается в Чебоксарах (+5,9%), Владивостоке (+6,8%), Белгороде (+8%), Тюмени (+8,3%), Краснодаре (+9,8%) и Новосибирске (+10%). В Омске же значения оказались чуть больше средних по России — 33,1% (усредненная цена аренды составила 20 392 рубля).

В Омской области в январе годовая инфляция составила 10,7%
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Недвижимость#Омск#Омская область#Квартиры#Квартира#Новости#Стоимость квартир#Недвижимое имущество#Рынок недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика