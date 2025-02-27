В Омске аренда однушек и студий подорожала более чем на 30% за год

Posted 27 февраля, 12:04
Published 27 февраля, 12:04
Modified 27 февраля, 14:33
Updated 27 февраля, 14:33
Аналитики федерального портала «Мир квартир» выяснили, насколько сильно подорожала аренда однокомнатных квартир и студий в разных городах России за год. Средний прирост по стране составил 30,8%, разброс получился очень большим: где-то арендная плата поднялась сразу на 86%, а где-то — лишь на 5%.
Сильнее всего аренда малогабаритного жилья площадью до 32 кв. м увеличилась в цене в Чите (+86,4%), Твери (+75,4%), Новокузнецке (+71,6%), Курске (+64,1%), Череповце (+62,4%) и Оренбурге (+60%). В Москве зафиксировали подорожание на 26,4%, а в Санкт-Петербурге — на 17,6%.
Наименьший же прирост наблюдается в Чебоксарах (+5,9%), Владивостоке (+6,8%), Белгороде (+8%), Тюмени (+8,3%), Краснодаре (+9,8%) и Новосибирске (+10%). В Омске же значения оказались чуть больше средних по России — 33,1% (усредненная цена аренды составила 20 392 рубля).
Ранее стало известно, что жители Сибири стали чаще покупать квартиры там, где есть дороги и детсады.