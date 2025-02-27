В Гидрометцентре рассказали, какой будет грядущая весна в Омске

По прогнозу Гидрометцентра России, грядущая весна в Омской области начнется с погодных аномалий. Так, по данным синоптиков, большая часть Сибирского федерального округа, в том числе наш регион, окажется в зоне, где среднемесячная температура воздуха будет выше обычного. Наблюдаемые в период с ноября 2024 года по январь 2025 года аномалии температуры воды поверхности в Мировом океане в целом были выше средних значений.