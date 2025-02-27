В Гидрометцентре рассказали, какой будет грядущая весна в Омске

Posted 27 февраля, 12:01
Published 27 февраля, 12:01
Modified 27 февраля, 12:03
Updated 27 февраля, 12:03
По прогнозу Гидрометцентра России, грядущая весна в Омской области начнется с погодных аномалий. Так, по данным синоптиков, большая часть Сибирского федерального округа, в том числе наш регион, окажется в зоне, где среднемесячная температура воздуха будет выше обычного. Наблюдаемые в период с ноября 2024 года по январь 2025 года аномалии температуры воды поверхности в Мировом океане в целом были выше средних значений.
По данным сервиса «Ну и погода» в Омской области действительно будет теплее, чем годами ранее. Как сообщают синоптики, стабильно плюсовая дневная температура в регионе установится с 21 марта. Такие же данные опубликованы сервисом world-weather.ru.
Ранее мы писали, что, по прогнозу УГМС, снег начнет таять в середине марта. Мы узнали у специалистов, как уровень воды влияет на экосистему. Подробнее об этом — в нашем материале.