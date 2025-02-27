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Posted 27 февраля, 12:01

Published 27 февраля, 12:01

Modified 27 февраля, 12:03

Updated 27 февраля, 12:03

В Гидрометцентре представили прогноз погоды на грядущую весну в Омске

В Гидрометцентре рассказали, какой будет грядущая весна в Омске

27 февраля 2025, 12:01
Фото: 1MI.

В Гидрометцентре представили прогноз погоды на грядущую весну в Омске

Стабильно плюсовая температура, по прогнозу синоптиков, установится к концу марта.

По прогнозу Гидрометцентра России, грядущая весна в Омской области начнется с погодных аномалий. Так, по данным синоптиков, большая часть Сибирского федерального округа, в том числе наш регион, окажется в зоне, где среднемесячная температура воздуха будет выше обычного. Наблюдаемые в период с ноября 2024 года по январь 2025 года аномалии температуры воды поверхности в Мировом океане в целом были выше средних значений.

По данным сервиса «Ну и погода» в Омской области действительно будет теплее, чем годами ранее. Как сообщают синоптики, стабильно плюсовая дневная температура в регионе установится с 21 марта. Такие же данные опубликованы сервисом world-weather.ru.

Прогноз погоды в Омске в марте
Прогноз погоды в Омске в марте. Фото: Сервис «Ну и погода»

Ранее мы писали, что, по прогнозу УГМС, снег начнет таять в середине марта. Мы узнали у специалистов, как уровень воды влияет на экосистему. Подробнее об этом — в нашем материале.

Первый день весны порадует жителей Омской области потеплением до +3 градусов
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#Ольга Скворцова#Общество#Снег#Омская область#Россия#Гидрометцентр#Прогноз#УГМС#Температура воздуха#Плюсовая температура#Сибирский федеральный округ
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