Цена неизвестна: в центре Омска продают «молодой» морской гастробар «SСАТ»

Новому владельцу достанется помещение общей площадью 287 «квадратов» с полностью укомплектованным штатом. Основной зал с панорамным видом рассчитан на 30 человек, а малый — на 12 человек. «Фишкой» заведения является барная стойка с аквариумом для живых морепродуктов и ледяной витриной, а также большой декоративный аквариум с экзотическими видами рыб.