Цена неизвестна: в центре Омска продают «молодой» морской гастробар «SСАТ»

Posted 27 февраля, 09:10
Published 27 февраля, 09:10
Modified 27 февраля, 09:12
Updated 27 февраля, 09:12
Спустя два года работы в Омске продают морской гастробар «SСАT», который располагается в здании на Герцена, 12А недалеко от ТЦ «Омский». Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».
Новому владельцу достанется помещение общей площадью 287 «квадратов» с полностью укомплектованным штатом. Основной зал с панорамным видом рассчитан на 30 человек, а малый — на 12 человек. «Фишкой» заведения является барная стойка с аквариумом для живых морепродуктов и ледяной витриной, а также большой декоративный аквариум с экзотическими видами рыб.
«Трендовый дизайнерский ремонт, дорогая мебель изготовленная на заказ. Все под ключ останется новому владельцу», — заявили в объявлении.
В качестве причины продажи указано, что средства собираются перенаправить в другой действующий проект. Отметим, что развитием ресторана занималась компания «ОВА Траст» (ее владельцы — Алексей Айтнаматов, Артем Осадчий и Евгений Ванжа). Им также принадлежат ресторан «RE'конструкция» на Партизанской и суши-бары «Япончик».