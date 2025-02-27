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Posted 27 февраля, 09:10

Published 27 февраля, 09:10

Modified 27 февраля, 09:12

Updated 27 февраля, 09:12

Ресторан занимал 2 этаж в здании на Герцена

Цена неизвестна: в центре Омска продают «молодой» морской гастробар «SСАТ»

27 февраля 2025, 09:10
Фото: Яндекс Карты. Ресторан занимал 2 этаж в здании на Герцена

Для морского гастробара «SСАТ» в центре Омска подыскивают нового владельца

Заведение принадлежит компании «ОВА Траст», которая решила сосредоточиться на развитии других своих гастро-проектов.

Спустя два года работы в Омске продают морской гастробар «SСАT», который располагается в здании на Герцена, 12А недалеко от ТЦ «Омский». Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Новому владельцу достанется помещение общей площадью 287 «квадратов» с полностью укомплектованным штатом. Основной зал с панорамным видом рассчитан на 30 человек, а малый — на 12 человек. «Фишкой» заведения является барная стойка с аквариумом для живых морепродуктов и ледяной витриной, а также большой декоративный аквариум с экзотическими видами рыб.

Интерьеры продаваемого морского гастробара в Омске
Интерьеры продаваемого морского гастробара в Омске
Интерьеры продаваемого морского гастробара в Омске. Фото: Скриншот сайта «Авито»
«Трендовый дизайнерский ремонт, дорогая мебель изготовленная на заказ. Все под ключ останется новому владельцу», — заявили в объявлении.

В качестве причины продажи указано, что средства собираются перенаправить в другой действующий проект. Отметим, что развитием ресторана занималась компания «ОВА Траст» (ее владельцы — Алексей Айтнаматов, Артем Осадчий и Евгений Ванжа). Им также принадлежат ресторан «RE'конструкция» на Партизанской и суши-бары «Япончик».

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Продажа#Ресторан#Новости#Объявление#Общепит
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