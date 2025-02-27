Шанс на свободу: Владимир Путин решит судьбу осужденного в Омской области

Posted 27 февраля, 02:26
Published 27 февраля, 02:26
Modified 27 февраля, 02:28
Updated 27 февраля, 02:28
Вчера, 26 февраля, в Омской области прошло заседание комиссии по помилованию. На нем рассмотрели просьбы о смягчении наказания от пяти заключенных. Сообщает министерство региональной безопасности.
Члены комиссии изучили все документы, в том числе материалы, представленные администрациями учреждений и уголовно-исполнительной инспекцией. В итоге приняли решение, что один из заключенных заслуживает помилования и может выйти на свободу раньше срока.
Теперь все материалы передадут президенту России Владимиру Путину, который примет окончательное решение. Ранее стало известно, что суд Омской области задумался над прекращением отставки судьи, устроившего ДТП.