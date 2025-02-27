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Posted 27 февраля, 02:26

Published 27 февраля, 02:26

Modified 27 февраля, 02:28

Updated 27 февраля, 02:28

В Омской области прошло заседание комиссии по помилованию

Шанс на свободу: Владимир Путин решит судьбу осужденного в Омской области

27 февраля 2025, 02:26
Фото: 1MI. В Омской области прошло заседание комиссии по помилованию

Омская комиссия по помилованию дала шанс на свободу одному осужденному

Комиссия по вопросам помилования рассмотрела ходатайства пяти заключенных.

Вчера, 26 февраля, в Омской области прошло заседание комиссии по помилованию. На нем рассмотрели просьбы о смягчении наказания от пяти заключенных. Сообщает министерство региональной безопасности.

Комиссия по вопросам помилования
Комиссия по вопросам помилования. Фото: Министерство региональной безопасности Омской области

Члены комиссии изучили все документы, в том числе материалы, представленные администрациями учреждений и уголовно-исполнительной инспекцией. В итоге приняли решение, что один из заключенных заслуживает помилования и может выйти на свободу раньше срока.

Теперь все материалы передадут президенту России Владимиру Путину, который примет окончательное решение. Ранее стало известно, что суд Омской области задумался над прекращением отставки судьи, устроившего ДТП.

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#Риана Дязанцева#Омск#Владимир Путин#Комиссия#Осужденные#Помилование
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