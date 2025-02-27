Сергей Катырин: Российско-Казахстанский деловой совет работает успешно

Posted 27 февраля, 10:20
Published 27 февраля, 10:20
Modified 27 февраля, 10:22
Updated 27 февраля, 10:22
Россия и Казахстан активно сотрудничают в сфере машиностроения, авиастроения, энергетики, а также в нефтегазовой отрасли. Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что РФ для республики является вторым торговым партнером после Китая. Он указал, что с каждым годом партнерские отношения государств развиваются и укрепляются, в том числе за счет цифровизации.
Российские компании, желающие открыть филиал в Казахстане, могут сделать это при помощи eGov и лицензии всего за два дня. Для этого даже необязательно приезжать в республику: компанию в Казахстане можно зарегистрировать прямо из Москвы. Абаев отметил схожесть правового режима для бизнеса у двух государств. Кроме этого, обе страны входят в ЕАЭС, формируя общеэкономический рынок. В настоящее время идет работа по разработке условий для безбарьерного сотрудничества. Это дает возможность фактически ежедневно улучшать условия для взаимодействия предпринимателей РФ и Казахстана.
Напомним, что у России самая протяженная сухопутная граница именно с Казахстаном. История торговых отношений страны насчитывает не менее 500 лет, и, несмотря на текущую ситуацию, сегодня эти отношения продолжают развиваться.
Президент ТПП России Сергей Катырин отметил, что в процессе сотрудничества у сторон возникают проблемные вопросы, связанные с транспортно-логистической сферой и проведением взаиморасчетов. Эти моменты вызваны наложенными на Россию санкциями. Катырин напомнил, что в отношении Российской Федерации сегодня действует более 21 000 разных санкций. И они сказываются не только на нашей стране, но и на партнерах.
«Но у нас есть Российско-Казахстанский деловой совет, который работает с межправительственной комиссией и там обозначает на правительственном уровне проблемы, которые перед нами обозначают наши предприниматели», — отметил президент ТПП РФ.
В ходе встречи также обсуждались новые горизонты межгосударственного взаимодействия. По словам председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурата Каримсакова, сегодня необходимо расширять торгово-экономические связи и наращивать обороты. И для этого есть все необходимые предпосылки. Важно работать над увеличением трансграничной торговли и трансграничного взаимодействия, а также над реализацией инвестпроектов в ключевых отраслях. Кроме этого, нужно сосредоточить силы на развитии зеленой энергетики. У сотрудничества России и Казахстана в этом направлении большой потенциал: это солнечная, ветровая энергетика и энергия воды. Данные стратегические резервы являются дополнительным импульсом для развития экономики.
Наряду с совместными проектами в зеленой энергетике предприниматели и власти отметили значительный потенциал в развитии туристической отрасли.