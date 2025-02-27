Сергей Катырин: Российско-Казахстанский деловой совет работает успешно

Российские компании, желающие открыть филиал в Казахстане, могут сделать это при помощи eGov и лицензии всего за два дня. Для этого даже необязательно приезжать в республику: компанию в Казахстане можно зарегистрировать прямо из Москвы. Абаев отметил схожесть правового режима для бизнеса у двух государств. Кроме этого, обе страны входят в ЕАЭС, формируя общеэкономический рынок. В настоящее время идет работа по разработке условий для безбарьерного сотрудничества. Это дает возможность фактически ежедневно улучшать условия для взаимодействия предпринимателей РФ и Казахстана.