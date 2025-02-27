gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 10:20

Published 27 февраля, 10:20

Modified 27 февраля, 10:22

Updated 27 февраля, 10:22

Сергей Катырин: Российско-Казахстанский деловой совет работает успешно

Сергей Катырин: Российско-Казахстанский деловой совет работает успешно

27 февраля 2025, 10:20
Фото: rus-kaz.tpprf.ru.
Товарооборот между Российской Федерацией и Казахстаном в 2024 году достиг почти 28 миллиардов долларов. Особое внимание уделяется промышленной кооперации. По информации представителей посольства Казахстана, стороны уже реализовали порядка 100 совместных проектов из 170.

Россия и Казахстан активно сотрудничают в сфере машиностроения, авиастроения, энергетики, а также в нефтегазовой отрасли. Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что РФ для республики является вторым торговым партнером после Китая. Он указал, что с каждым годом партнерские отношения государств развиваются и укрепляются, в том числе за счет цифровизации.

Российские компании, желающие открыть филиал в Казахстане, могут сделать это при помощи eGov и лицензии всего за два дня. Для этого даже необязательно приезжать в республику: компанию в Казахстане можно зарегистрировать прямо из Москвы. Абаев отметил схожесть правового режима для бизнеса у двух государств. Кроме этого, обе страны входят в ЕАЭС, формируя общеэкономический рынок. В настоящее время идет работа по разработке условий для безбарьерного сотрудничества. Это дает возможность фактически ежедневно улучшать условия для взаимодействия предпринимателей РФ и Казахстана.

Напомним, что у России самая протяженная сухопутная граница именно с Казахстаном. История торговых отношений страны насчитывает не менее 500 лет, и, несмотря на текущую ситуацию, сегодня эти отношения продолжают развиваться.

Президент ТПП России Сергей Катырин отметил, что в процессе сотрудничества у сторон возникают проблемные вопросы, связанные с транспортно-логистической сферой и проведением взаиморасчетов. Эти моменты вызваны наложенными на Россию санкциями. Катырин напомнил, что в отношении Российской Федерации сегодня действует более 21 000 разных санкций. И они сказываются не только на нашей стране, но и на партнерах.

«Но у нас есть Российско-Казахстанский деловой совет, который работает с межправительственной комиссией и там обозначает на правительственном уровне проблемы, которые перед нами обозначают наши предприниматели», — отметил президент ТПП РФ.

В ходе встречи также обсуждались новые горизонты межгосударственного взаимодействия. По словам председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурата Каримсакова, сегодня необходимо расширять торгово-экономические связи и наращивать обороты. И для этого есть все необходимые предпосылки. Важно работать над увеличением трансграничной торговли и трансграничного взаимодействия, а также над реализацией инвестпроектов в ключевых отраслях. Кроме этого, нужно сосредоточить силы на развитии зеленой энергетики. У сотрудничества России и Казахстана в этом направлении большой потенциал: это солнечная, ветровая энергетика и энергия воды. Данные стратегические резервы являются дополнительным импульсом для развития экономики.

Наряду с совместными проектами в зеленой энергетике предприниматели и власти отметили значительный потенциал в развитии туристической отрасли.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика