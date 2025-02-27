Сегодня в Омске: бизнес-отдых, цены на аренду жилья и молочка «от призраков»

Posted 27 февраля, 14:35
Published 27 февраля, 14:35
Modified 27 февраля, 14:35
Updated 27 февраля, 14:35
Новость №1. Омский отель вошел в топ-30 лучших гостиниц для деловых мероприятий в России
Омский отель Cosmos попал в престижный рейтинг Top 100 Business Hotels и занял в нем 30-е место среди лучших гостиниц для деловых мероприятий. В рейтинге отель набрал 69 критериев из 90 возможных, а его интегральный показатель составил 52,50. Он расположился между «Radisson Hotel, Rosa Khutor» (Сочи) и «AZIMUT Сити Отель Смоленская Москва».
Новость №2. Омичи стали отдавать больше денег за аренду малогабаритного жилья
Аналитики портала «Мир квартир» выяснили, насколько сильно подорожала аренда однокомнатных квартир и студий в разных городах России за год. Средний прирост по стране составил 30,8%, где-то арендная плата поднялась сразу на 86%, а где-то — лишь на 5%. В Омске показатели оказались не сильно выше общероссийских — 33,1% (средняя цена аренды составила 20 392 рубля).
Новость №3. Омичей предупредили об опасной молочной продукции на полках магазинов
В Омской области начали продавать молочную продукцию, произведенную на так называемых «предприятиях-призраках». Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что ряд производителей, чьи товары встречаются в магазинах, фактически не существуют — по их заявленным адресам нет никаких производств. Это значит, что происхождение такой продукции неизвестно, как и условия, в которых она была изготовлена.