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Posted 27 февраля, 14:35

Published 27 февраля, 14:35

Modified 27 февраля, 14:35

Updated 27 февраля, 14:35

Иллюстрация

Сегодня в Омске: бизнес-отдых, цены на аренду жилья и молочка «от призраков»

27 февраля 2025, 14:35
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский отель вошел в топ-30 лучших гостиниц для деловых мероприятий в России

Омский отель Cosmos попал в престижный рейтинг Top 100 Business Hotels и занял в нем 30-е место среди лучших гостиниц для деловых мероприятий. В рейтинге отель набрал 69 критериев из 90 возможных, а его интегральный показатель составил 52,50. Он расположился между «Radisson Hotel, Rosa Khutor» (Сочи) и «AZIMUT Сити Отель Смоленская Москва».

Комфорт и бизнес: омский «Cosmos» попал в топ отелей для деловых мероприятий
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Новость №2. Омичи стали отдавать больше денег за аренду малогабаритного жилья

Аналитики портала «Мир квартир» выяснили, насколько сильно подорожала аренда однокомнатных квартир и студий в разных городах России за год. Средний прирост по стране составил 30,8%, где-то арендная плата поднялась сразу на 86%, а где-то — лишь на 5%. В Омске показатели оказались не сильно выше общероссийских — 33,1% (средняя цена аренды составила 20 392 рубля).

В Омске аренда однушек и студий подорожала более чем на 30% за год
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Новость №3. Омичей предупредили об опасной молочной продукции на полках магазинов

В Омской области начали продавать молочную продукцию, произведенную на так называемых «предприятиях-призраках». Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что ряд производителей, чьи товары встречаются в магазинах, фактически не существуют — по их заявленным адресам нет никаких производств. Это значит, что происхождение такой продукции неизвестно, как и условия, в которых она была изготовлена.

Осторожно, фальшивка: в омских магазинах нашли опасную «молочку от призраков»
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