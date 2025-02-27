Сегодня в Омске: бизнес-отдых, цены на аренду жилья и молочка «от призраков»

В Омской области начали продавать молочную продукцию, произведенную на так называемых «предприятиях-призраках». Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что ряд производителей, чьи товары встречаются в магазинах, фактически не существуют — по их заявленным адресам нет никаких производств. Это значит, что происхождение такой продукции неизвестно, как и условия, в которых она была изготовлена.