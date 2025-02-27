Проект омских «Снегирей» одобрили в градостроительном совете

Определенные претензии к проекту остались. Прозвучали мнения о том, что внутренние связи в «Снегирях» остаются не вполне понятными, что фасады нуждаются в «более цельном решении». Однако в целом архитекторы согласились с тем, что проект можно отправлять на следующий уровень — на обсуждение в областной градостроительный совет. Там будет поднята и тема финансирования.