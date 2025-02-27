Проект омских «Снегирей» одобрили в градостроительном совете

Posted 27 февраля, 03:30
Published 27 февраля, 03:30
Modified 27 февраля, 03:44
Updated 27 февраля, 03:44
В омской мэрии вчера, 26 февраля, прошло очередное заседание градостроительного совета. Речь на нем шла в том числе о новом жилом квартале «Снегири», расположенном на Московке. Застройщик, компания «Догма-Омск» (подразделение федерального девелопера «Догма»), представил проект, который уже рассматривался, но дважды отправлялся на доработку из-за ряда претензий.
На предыдущих заседаниях члены совета констатировали, что нужно продумывать согласованность запланированных «Догмой» высоток со старой застройкой, и работа над ошибкой действительно была проведена.
«Теперь есть общая концепция, — рассказала представитель застройщика Юлия Федорова. — Мы применили общую этажность: раньше везде был 21 этаж, а теперь от 12 до 21».
В общей сложности «Догма-Омск» планирует построить 9 «высоток». В «Снегирях» появятся 3 детских сада (на строительство одного из них уже получено разрешение, проект второго проходит экспертизу), застройщик спроектирует школу и дороги. С последним пунктом есть определенные сложности: федерального финансирования, на которое рассчитывал муниципалитет, в ближайшее время не будет.
«Без дорог это не заработает». — констатировал главный архитектор Омска Роман Воробьев.
Определенные претензии к проекту остались. Прозвучали мнения о том, что внутренние связи в «Снегирях» остаются не вполне понятными, что фасады нуждаются в «более цельном решении». Однако в целом архитекторы согласились с тем, что проект можно отправлять на следующий уровень — на обсуждение в областной градостроительный совет. Там будет поднята и тема финансирования.
Напомним: «Снегири» задуманы как семейный квартал. В 2 зданиях этого жилого комплекса уже продаются квартиры.