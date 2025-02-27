gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 06:06

Published 27 февраля, 06:06

Modified 27 февраля, 06:08

Updated 27 февраля, 06:08

Стало известно, где несколько лет скрывалась пропавшая 17-летняя омичка

Приютили и обогрели: стало известно, где два года «пропадала» 17-летняя омичка

27 февраля 2025, 06:06
Фото: 1MI.

Стало известно, где несколько лет скрывалась пропавшая 17-летняя омичка

Следователи поделились неожиданной информацией по делу о пропавшей в Омской области 17-летней девочке.

В Омской области нашли пропавшую в сентябре 2023 года 17-летнюю девушку. Тогда она ушла из дома в деревне Индейка Калачинского района. Об этом сообщили в омской полиции и региональном следкоме.

Информация о пропавшей несовершеннолетней девушке появилась в открытом доступе накануне. После этого, как рассказали в пресс-службе полиции, поступил звонок от жителя Москаленского района. Он заявил, что девушка с 2023 года живет в его семье.

Все это время пожилые люди заботились о девушке и относились к ней как к дочери. По предварительной информации, жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает. Следователи тем временем продолжают выяснять обстоятельства сложившейся ситуации и разбираться и в причинах ухода девочки из дома.

В Омской области пропали мама с маленьким сыном
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Полиция#Омск#Омская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Пропавший#Новости#Москаленский район#Пропал ребенок#Калачинский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика