Приютили и обогрели: стало известно, где два года «пропадала» 17-летняя омичка

Posted 27 февраля, 06:06
Published 27 февраля, 06:06
Modified 27 февраля, 06:08
Updated 27 февраля, 06:08
В Омской области нашли пропавшую в сентябре 2023 года 17-летнюю девушку. Тогда она ушла из дома в деревне Индейка Калачинского района. Об этом сообщили в омской полиции и региональном следкоме.
Информация о пропавшей несовершеннолетней девушке появилась в открытом доступе накануне. После этого, как рассказали в пресс-службе полиции, поступил звонок от жителя Москаленского района. Он заявил, что девушка с 2023 года живет в его семье.
Все это время пожилые люди заботились о девушке и относились к ней как к дочери. По предварительной информации, жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает. Следователи тем временем продолжают выяснять обстоятельства сложившейся ситуации и разбираться и в причинах ухода девочки из дома.