Приютили и обогрели: стало известно, где два года «пропадала» 17-летняя омичка

Все это время пожилые люди заботились о девушке и относились к ней как к дочери. По предварительной информации, жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает. Следователи тем временем продолжают выяснять обстоятельства сложившейся ситуации и разбираться и в причинах ухода девочки из дома.