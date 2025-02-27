Президент ТПП РФ рассказал о развитии российского ювелирного рынка

Posted 27 февраля, 06:36
Published 27 февраля, 06:36
Modified 27 февраля, 06:36
Updated 27 февраля, 06:36
В минувшем году российский рынок ювелирных изделий вырос на 25%. Ключевым фактором роста при этом стало увеличение стоимости материалов — в 2024 году средняя цена грамма золота выросла на 52%, серебра — на 60%. Этой информацией поделилась Елена Шиманчук — коммерческий директор бренда SOKOLOV. Также в компании подсчитали, что общий объем отраслевого рынка в прошлом году достиг 459 миллиардов рублей.
Согласно заявлению Сергея Катырина, в 2024 году 37% ювелирной продукции было реализовано на интернет-площадках. Этот результат подтвердил, что маркетплейсы играют важную роль в развитии ювелирной отрасли.
Согласно данным, предоставленным Федеральной пробирной палатой, в прошлом году в России был промаркирован 31 миллион золотых ювелирных изделий общей массой 55 тонн.
Требование обязательной маркировки было утверждено в 2023 году. Осенью текущего года в стране введут законодательный запрет на оборот неучтенных товаров. Поэтому сейчас продавцы стремятся легализовать выпущенную более двух лет назад продукцию.
Новые требования не касаются украшений, изготовленных из серебра. В прошлом году российские предприятия произвели 58 миллионов ювелирных изделий из этого металла. При этом на их импорт пришлось 22%, тогда как доля импорта по золоту не достигла и одного процента.
В России оборот ювелирных изделий отслеживается при помощи государственной информационной системы маркировки. Федеральная пробирная палата присваивает всем украшениям уникальные номера, которые шифруются в Datа Matrix, и код наносят на товар дважды — собственно на изделие и на бирку. Производитель может нанести код на этикетку самостоятельно, но украшение должна промаркировать Федеральная пробирная палата. Участники рынка выражают недовольство задержками сроков в регионах и ростом себестоимости изделий по причине логистических сложностей.
По словам президента ТПП РФ, сдавшие украшения на опробирование и клеймение производители испытывают сложности из-за отсутствия ограничений на сроки возврата изделий. Следствием подобных задержек становятся финансовые потери, ввиду чего целесообразно было бы ввести нормирование в этой сфере. «Например, не больше 5 рабочих дней или даже не больше 3 рабочих дней», — подытожил глава ТПП России.
По сведениям, полученным от продавцов, 100%-ная наценка является нормальной в сфере розничных продаж ювелирной продукции. При этом встречаются и неликвидные товары. Также участники рынка отмечают, что самый высокий доход они получают от продажи уникальных камней и классических украшений. В то же время подходы к производству и реализации продукции у крупных и небольших ювелирных компаний могут кардинально отличаться.
SOKOLOV — ювелирная компания, уже отметившая тридцатилетний юбилей. Представители бренда объяснили, что минимальные затраты при открытии новой торговой точки составляют 23 миллиона рублей. Немного меньше вложений потребуется для открытия островка в ТЦ. В течение пяти лет в России появилось 800 магазинов бренда «Соколов». Еще 240 торговых точек открыли по франшизе. SOKOLOV является вторым по величине предприятием отечественного рынка ювелирной продукции. Выручка компании ежегодно растет — в 2024 году она составила 68 миллиардов рублей. При этом рентабельность изделий сохраняется.
Согласно заявлению Елены Шиманчук, число продаж на рынке ювелирных товаров в целом не выросло настолько, насколько вырос их объем в денежном эквиваленте. Рост ключевой ставки повлиял как на рынок в целом, так и на рынок ювелирной продукции в частности. Таким образом, перед покупателем встал выбор — сбережение или потребление.
«Средний чек уходит в пользу более низкого сегмента, и наш покупатель склоняется в пользу легковесных золотых изделий и бюджетных серебряных», — резюмировала коммерческий директор бренда.
Владелица ювелирного магазина Lucet Любовь Редуто рассказала о постепенном снижении дохода компании. Это происходит уже на протяжении нескольких лет. За прошлый год в «Лючет» было продано 4700 украшений со средней наценкой в 16%, при этом прибыль магазина оказалась нулевой. Среди главных причин — НДС, установленный на полтора года для серебряных украшений. В минувшем году магазин лишь распродавал остатки, не пополняя товарный запас. В этом году цены на закупки и административная нагрузка на предприятия должны сократиться, поскольку в сферу вернули упрощенную систему налогообложения. Сейчас в планах у хозяйки Lucet — инвестиции в рекламные кампании и возвращение к любимому виду деятельности — поиску редких ювелирных изделий по всем регионам страны.
По словам учредительницы компании Joser Дарьи Беляковой, формы всех украшений бренда повторяют рисунок срезов стволов колонн знаменитых архитектурных сооружений. В товарную линейку компании входят четыре коллекции. Их создателей вдохновили четыре стиля зодчества — египетский, древнегреческий, венецианская готика и русский классицизм.
В серии «Казанский» бренда представлено дорогостоящее кольцо, ставшее одним из самых популярных изделий компании. Всего существует 160 экземпляров этого изделия. Украшение из 8,5 грамма белого золота обойдется покупателю в 769 тысяч рублей, при этом его себестоимость с работой мастера составляет 107 тысяч рублей. Еще 172 тысячи составляют налоги. Также при ценообразовании были учтены расходы на маркетинговые кампании, зарплаты офисных сотрудников, содержание шоурума и прочее. Доход с каждого из таких колец составляет 173 тысячи рублей.
На отечественный ювелирный рынок влияет не только спрос внутри России, но и внешняя торговля. В декабре минувшего года ЕАЭС и ОАЭ обсудили двустороннее экономическое сотрудничество, в рамках которого запланировано обнуление пошлин на импорт украшений из Эмиратов. ТПП РФ и представители отрасли уверены, что российским производителям может быть нанесен урон в результате будущей ценовой конкуренции.
Согласно заявлению президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, подобный шаг негативно отразится на ювелирной отрасли РФ, ограничив ее возможности. Пятипроцентная пошлина на серебряные изделия сохранится, при этом зарубежные компании будут отменять свои пошлины в течение семи лет. «Мы будем свою позицию вырабатывать и доносить её до Правительства Российской Федерации», — заключил глава ТПП РФ.
Производители убеждены, что ювелирную продукцию необходимо убрать из списка беспошлинных товаров предстоящего соглашения.
Среди проблем внутреннего рынка ювелирные компании упоминают необходимость двукратного нанесения штрихкода. По мнению ювелиров, подделать подобные товары и так невозможно, так как каждое из изделий имеет уникальный номер, а при покупке считывается только код бирки.
Игроки рынка настаивают на том, что им должна быть предоставлена возможность для самостоятельной маркировки изделий, и предлагают установить нормативные сроки нахождения товаров в Федеральной пробирной палате. Также они упоминают о целесообразности нанесения кодов только на этикетку. Ювелиры убеждены, что такие меры позволят снизить административную нагрузку на предпринимателей и розничные цены, а также повысить доступность российской ювелирной продукции для граждан.