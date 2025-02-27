Президент ТПП РФ рассказал о развитии российского ювелирного рынка

Владелица ювелирного магазина Lucet Любовь Редуто рассказала о постепенном снижении дохода компании. Это происходит уже на протяжении нескольких лет. За прошлый год в «Лючет» было продано 4700 украшений со средней наценкой в 16%, при этом прибыль магазина оказалась нулевой. Среди главных причин — НДС, установленный на полтора года для серебряных украшений. В минувшем году магазин лишь распродавал остатки, не пополняя товарный запас. В этом году цены на закупки и административная нагрузка на предприятия должны сократиться, поскольку в сферу вернули упрощенную систему налогообложения. Сейчас в планах у хозяйки Lucet — инвестиции в рекламные кампании и возвращение к любимому виду деятельности — поиску редких ювелирных изделий по всем регионам страны.