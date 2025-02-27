«Почувствовали себя как в хлеву»: народный рейтинг ресторанов Ленинского округа Омска

Posted 27 февраля, 08:43
Published 27 февраля, 08:43
Modified 27 февраля, 08:45
Updated 27 февраля, 08:45
В настоящее время заведения общественного питания стали весьма востребованными среди населения, и для посещения ресторана не требуется серьезного повода. Многие рестораны предлагают разнообразные кухни разных народов. Однако по-настоящему оценить кулинарные шедевры, созданные шеф-поварами, удается далеко не в каждом из таких мест.
Редакция Города55 изучила отзывы, опубликованные 2ГИС (в расчет мы брали заведения, о которых оставлено 10 и больше отзывов, — прим. Ред.).
Открывает рейтинг точек общепита ресторан на Серова, 12. С 2018 года заведение собрало 256 отзывов.
«Долго мы собирались зайти к вам на ужин. И не пожалели. Лагман, плов, салаты, десерт — все порадовало. Есть, конечно, недочеты по специям, но это видимо вкусовщина, так как мы видимо привыкли к более острой и пряной кухне. Но для разнообразия — вполне неплохо. Особенно хотелось отметить уют и скорость подачи блюд. Спасибо за ужин. Обязательно навестим вас снова», — написала омичка Валерия.
«Приехали поужинать, у мужа день рождения, очень вкусно, салат с баклажанами нежный заправлен вкусным соусом, плов шикарен, шашлык султана это бомба сочный шашлык из говядины прям советую любителям, шашлык куриный грудка взяла дочь очень сочный, хоть это и грудка, вежливая девушка официант, чисто все, в ресторане народу было мало, еда была вся свежая и очень вкусная, будем приходить к вам чаще!».
А вот некоторые посетители решили поставить этому заведению оценку ниже.
«Приносят не то, что заказано. То соус перепутают, то салат. Шашлык можно ждать час, и это даже не при полной посадке», — сообщил Анатолий в феврале этого года.
«Были в данном заведении, просто в шоке от антисанитарии, персонал не реагирует на замечания и вопросы, еда ужасная, почувствовали себя как в хлеву. Никому не рекомендую данное заведение, если не хотите подцепить кишечку», — написала Оксана.
Еще одно заведение Ленинского округа получило в совокупности рейтинг 4,2. Ресторан быстрого питания находится на Карла Маркса, 84. Омичи оставили о нем 216 отзывов.
«Прекрасное место, вежливый и отзывчивый персонал. Частенько забегаю сюда за любимой деревенской шаурмой на чесночном соусе. И особо удобно что заведение находится недалеко от ж/д вокзала».
«Хорошее заведение общественного питания. В зале очень чисто, персонал отзывчивый и приятный. Разнообразие блюд, еда очень вкусная, готовят быстро, есть розетки для зарядки телефона», — оставил хороший отзыв еще один пользователь.
Однако такой восторг разделили далеко не все посетители.
«В заведении была 23.01.2025. Ужасно грязно, полы, туалет. Повара в грязной одежде, видно, что ничего не успевают, хотя в зале три человека. Заказ принимают отвратительно, ни здравствуйте, ни до свидания. Заказывала том ям, острый, раньше был вкусный, в супе две креветки, раньше рыбу добавляли, кофе холодный. Повара даже не замечают, что в зале есть люди, ругаются друг с другом, я хотела покушать, а не слушать их ругань с трехэтажными матами», — рассказала Дарья.
Одним из ресторанов Ленинского округа, который получил хорошую оценку, оказался «Партком». Омичи оставили 115 комментариев, большинство из которых — положительные.
«Отличный ресторан для посиделок с друзьями и просто для отдыха. Вкусная еда и обслуживание хорошее. Советую», — написала Елена в августе 2024 года.
Достойные порции, разнообразное меню, всегда вкусно, по-домашнему уютно, атмосферный интерьер. Подойдёт как для небольшого ужина в кругу семьи, так и для праздничного мероприятия в большой компании друзей. Были у вас уже несколько раз — всегда только самые приятные впечатления, так держать!» — поделилась впечатлениями Мария.
Но и без отрицательных отзывов не обошлось.
«Раньше было намного лучше. Сейчас отстой. Народ вообще не ходит».
«После посещения ресторана, если это можно так назвать, я разочарована. При заказе блюд нас предупредили, что горячее ждать минут 40. В результате бифштекс мы ждали час и 20 минут. Это рекорд. Все горячее не соответствует описанию в меню».
Об этом ресторане на Иртышской Набережной высказались 42 человека.
«Была на банкете, кухня шикарная, отличный ресторан, вкусная еда, отличное обслуживание!
Спасибо за впечатления!» — написал пользователь прошлой весной.
«Была гостем на свадьбе в ресторане и осталась под большим впечатлением. Блюда все были очень вкусные, официанты были внимательные, на все просьбы реагировали быстро. Буду советовать ваше заведение всем своим знакомым», — поделилась Светлана.
Однако некоторым посетителям не понравились цены в ресторане и обслуживание.
«Обслуживание ресторана очень плохое, заинтересованности нет, все долго, напитки теплые блюда холодные», — такой отзыв появился в апреле 2023 года.
«Персонал не готов для приезда гостей, не советую посещение данного заведения! Я впервые сталкиваюсь с таким ужасным персоналом. Обращаются на „ты“, путают заказы».
Речь о заведении на Карла Маркса, 67а. Отзывы об этой точке общепита оказались разные, но положительных все равно больше.
«Перед работой частенько заказываю здесь покушать, очень нравится! Ребята милые, но уставшие немножко, видно много работают. Как ни зайду, вижу одну и ту же девушку, очень позитивная, но работает, такое чувство, что за десятерых».
«Очень вкусно, быстро и совсем недорого. Отличное место где можно перекусить».
По традиции не обошлось и без критики.
«Это худшее заведение, еда невкусная, ждать долго, и от этой еды рвота», — написал омич четыре недели назад.
«От бургера одно название, котлеты низкого качества, соуса в бургере мало, сухой, зелень как будто месяц лежала на ветру, огурцов нет, сыра нет».
Отметим, что отзывы оставлены только на один филиал, но также у этого заведения есть другие адреса: Карла Маркса, 29Б, бульвар Архитекторов, 35, проспект Мира, 46.
Ранее мы писали народный рейтинг ресторанов Центрального округа Омска, а также суши-баров города.