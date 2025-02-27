«Почувствовали себя как в хлеву»: народный рейтинг ресторанов Ленинского округа Омска

В настоящее время заведения общественного питания стали весьма востребованными среди населения, и для посещения ресторана не требуется серьезного повода. Многие рестораны предлагают разнообразные кухни разных народов. Однако по-настоящему оценить кулинарные шедевры, созданные шеф-поварами, удается далеко не в каждом из таких мест.