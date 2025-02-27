«По всей территории разбросаны „мины“»: народный рейтинг баз отдыха Омской области

Posted 27 февраля, 03:03
Published 27 февраля, 03:03
Modified 27 февраля, 07:04
Updated 27 февраля, 07:04
Город55 составил народный рейтинг баз отдыха Омска, опираясь исключительно на отзывы пользователей в онлайн-сервисах. В список попали только те заведения, которые получили 100 и более оценок в 2ГИС.
«Стильные треугольные дома в магическом лесу со всеми удобствами».
Особенности:
Необычные треугольные дома предназначены для круглогодичного проживания. Цена аренды — от 8 000 рублей за сутки до 11 000 в выходной день. Цена указана при заселении 2 взрослых. Дополнительный гость обойдется в тысячу рублей. На территории базы есть баня, чан, купель, мангальная зона и горячие ванны. Еду и напитки владельцы комплекса рекомендуют брать с собой.
«Очень милое место. Все чистенько, аккуратненько. Очень комфортно для отдыха вдвоем».
«Необыкновенно прекрасное место! Отдыхаем с мужем здесь уже второй раз! Тишина, природа, шикарный вид из окон, пение птиц. А внутри домика вообще роскошь и изысканность».
«Если хотите попасть в сказку и уединиться с крутой атмосферой, то вам сюда».
Отметим, что у базы отдыха нет отрицательных отзывов.
«Абсолютно разные локации, комфортные домики и полный детокс от шума и социальных сетей. Есть только Вы, природа и момент. Баланс работы и отдыха существует, поверьте».
Особенности:
На территории комплекса расположены бани, площадка для крокета, открытое патио, купель, площадка для собак, детская площадка, футбольная площадка, трансфер, мини-ресторан. Аренда домика для двоих от 4 900 рублей в будни до 18 600 в выходные.
«Локация „Лес“ замечательная. Тихий, уютный домик. Чистота, порядок, приятный аромат в домике. Есть все необходимое».
«Очень приветливый персонал, домики уютные и теплые. Очень понравилось, второй раз уже приезжаем, и обязательно вернемся еще».
«Вариант вырваться из городской суеты — великолепный! Природа — чудо! Ну и конечно покорил сердечко местный красавчик (речь про кота — прим. Ред.)».
Из минусов: в отзывах омичи поделились, что цена не соответствует качеству предоставляемых услуг. Также отмечалось огромное количество растений, среди которых невозможно пройти. Некоторых смутили насекомые и отношение администрации.
«Новый аутентичный проект, которому нет аналогов в Омске. Восторг и удивление — именно эти две эмоции испытывают все, кто переступает порог волшебного царства отдыха».
Особенности:
Имеет 9 домов для отдыха со своими особенностями и два купольных шатра для мероприятий. На территории есть горячие купели, кедровые бани, березовый лес, бассейн, пруд. Также можно пригласить шеф-повара. Дома рассчитаны на большую компанию до 12 человек. Стоимость: от 8 000 до 30 000 рублей за сутки.
«Красивая и уютная база отдыха недалеко от города. Просторная территория, много зон отдыха, кафетерий под куполом, несколько отдельно стоящих бань с купелями».
«Дом хороший, но полы холодные. Чан без замечаний. Место хорошее».
«Хорошая база, красивая. Домики новенькие, в них на удивление чисто. Цена отличная. Но есть все-таки НО: енот сидит в метель и холод на улице один, хотя зимой они должны греться друг об друга! Нету никаких зимних. Снизила оценку, потому что очень жаль бедного животного, который сидит там один. Это очень нас огорчило».
Из минусов: холодная баня, нет развлечений для детей. Гостям также не понравилось соседствовать с насекомыми и грызунами. А в домике индийского стиля, по словам отдыхающих, были мыши, огромное количество мух и сырость.
«Перезагрузка от городской суеты всего 15 км от Омска».
Особенности:
На территории находятся 4 дома разной вместимостью: от трех до 20 человек. База находится в березовом лесу возле озера. В дальней части озера возможна зимняя рыбалка, в водоеме обитает карась, сазан, карп. По всей «Веселой ферме» гуляют разные животные. Можно взять в прокат коньки, лыжи, тюбинг или привезти свои. В продаже открыты туры на снегоходе. Есть баня и мангальная зона.
«Были на выходных первый раз! Козлы прикольные. Сказали, что будет праздник на Масленицу».
«Замечательный отдых: и активный, и пассивный. Развлечения на любой вкус. Радует, что расположено недалеко от города».
«Очень плохо организованы таблички, где что находится. Так как все животные на самовыгуле, по всей территории разбросаны „мины“. Раздевалка для переодевания находится на улице. В кафе еда не вкусная».
Из минусов: грязное постельное белье, мусор под кроватью, холодная баня и завышенная цена.
«Беззаботный отдых на бескрайнем речном просторе, дружелюбный сервис и воспоминания о пламенеющих закатах над Иртышом. Мы открыты для гостей с любыми потребностями и пожеланиями».
Особенности:
На «Иртышской Ривьере» можно провести корпоративное мероприятие или торжество любого формата в одной из локаций. Комплекс предлагает гостям отдохнуть душой и телом в банях, а также провести выходной на набережной и пляже. На территории расположены 12 гостевых домов от 8 600 рублей за сутки в будни до 42 800 рублей в выходные.
«Прекрасное тихое и очень красивое место! Все очень красиво и ухоженно, радует глаз! Домик оказался очень стильным и функциональным, все необходимое было в наличии».
«Очень дорого… При этом все, как и везде в омских местах для отдыха».
«Чудесное место, где можно спрятаться от городской суеты. Понравились завтраки в ресторане, готовят вкусно! Большая зеленая территория, есть где прогуляться. Из минусов: плохо работает WiFi, постоянно отваливается. Особенно вечером. Плохо убирают мусор в бунгало».
Из минусов: некоторые гости отметили отсутствие клиентоориентированности.
Напомним, ранее Город55 составлял рейтинг омских книжных магазинов. Подробности — в нашем материале.