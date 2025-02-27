«По всей территории разбросаны „мины“»: народный рейтинг баз отдыха Омской области

На «Иртышской Ривьере» можно провести корпоративное мероприятие или торжество любого формата в одной из локаций. Комплекс предлагает гостям отдохнуть душой и телом в банях, а также провести выходной на набережной и пляже. На территории расположены 12 гостевых домов от 8 600 рублей за сутки в будни до 42 800 рублей в выходные.