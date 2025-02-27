Первый день весны порадует жителей Омской области потеплением до +3 градусов

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 1 марта, в Омской области температура воздуха составит -2… -7 градусов (местами по региону до +3), также в этот день прогнозируют небольшой снег. В воскресенье, 2 марта, столбик термометра будет в пределах -1… -6 градусов, осадки продолжатся.