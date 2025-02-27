Первый день весны порадует жителей Омской области потеплением до +3 градусов

Posted 27 февраля, 10:16
Published 27 февраля, 10:16
Modified 27 февраля, 10:22
Updated 27 февраля, 10:22
По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 1 марта, в Омской области температура воздуха составит -2… -7 градусов (местами по региону до +3), также в этот день прогнозируют небольшой снег. В воскресенье, 2 марта, столбик термометра будет в пределах -1… -6 градусов, осадки продолжатся.
По данным сервиса Ventusky, на следующей рабочей неделе, с 3 по 6 марта, ожидается в пределах -5… -9 градусов, а затем придет потепление. С 7 по 9 марта в регионе будет -1… +1 градус.
Напомним, в конце февраля Омскую область накроет магнитная буря слабой интенсивности. Она почти достигнет уровня G1 и продлится до 2 марта.