gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 10:16

Published 27 февраля, 10:16

Modified 27 февраля, 10:22

Updated 27 февраля, 10:22

Первый день весны порадует жителей Омской области потеплением до +3 градусов

Первый день весны порадует жителей Омской области потеплением до +3 градусов

27 февраля 2025, 10:16
Фото: 1MI.
Публикуем прогноз погоды в Омске в первую неделю марта.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 1 марта, в Омской области температура воздуха составит -2… -7 градусов (местами по региону до +3), также в этот день прогнозируют небольшой снег. В воскресенье, 2 марта, столбик термометра будет в пределах -1… -6 градусов, осадки продолжатся.

По данным сервиса Ventusky, на следующей рабочей неделе, с 3 по 6 марта, ожидается в пределах -5… -9 градусов, а затем придет потепление. С 7 по 9 марта в регионе будет -1… +1 градус.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

Напомним, в конце февраля Омскую область накроет магнитная буря слабой интенсивности. Она почти достигнет уровня G1 и продлится до 2 марта.

К Омской области приближается настоящее весеннее потепление
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Потепление#Температура#Обь-Иртышское УГМС#Март
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика