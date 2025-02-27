Паводок-2025. Почему Омскую область не могут защитить от ежегодных подтоплений

Отметим, что для регуляции уровня воды в Иртыше в районе Дружинского сельского поселения ведется строительство Красногорского гидроузла. Плотина должна обеспечить судоходство, круглогодичный водозабор без лишних затрат и помочь содержать опорные части мостов и прибрежных сооружений в оптимальном состоянии. Гидроузел начали возводить в 2011 году. Спустя два года стройку остановили, а в 2022 году возобновили. Точных сроков сдачи объекта пока никто не называет. Но еще до ввода гидроузла в эксплуатацию экологи беспокоятся, что его работа может нанести серьезный вред экосистеме.