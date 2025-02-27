Паводок-2025. Почему Омскую область не могут защитить от ежегодных подтоплений

Posted 27 февраля, 03:29
Published 27 февраля, 03:29
Modified 27 февраля, 03:31
Updated 27 февраля, 03:31
В прошлом году регион столкнулся с наводнением. Наибольшой урон пришелся на Усть-Ишимский район. Под воду ушли населенные пункты: Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малоя Игиза, Большая Тибендя и другие. Пострадали сотни домов и личных хозяйств. Одной из причин потопа назвали прорыв дамбы в Оренбургской области.
На выплаты пострадавшим от паводка направили больше 850 млн рублей. Единовременную выплату получили около 12 тысяч человек.
«Также жители получили компенсации за полную или частичную потерю имущества и на проведение капитального ремонта. Граждане, чьи дома комиссия признала непригодными для проживания, получили жилищные сертификаты и приобретают новое жилье на территории Омской области — в Усть-Ишиме, Таре, Тевризе, Черлаке, Любинском и в Омске», — рассказал в январе губернатор Омской области.
Большая вода пришла и в областной центр. Вот как выглядела набережная в мае 2024 года:
В парке «Зеленый остров» подтопило пешеходные дорожки, а деревья, растущие в прибрежной зоне, стояли в воде:
С самым масштабным наводнением Омск столкнулся почти сто лет назад — в 1928 году. Судя по архивным фотографиям, Любинский проспект больше напоминал венецианский канал, а частный сектор в районе улиц Луговых ушел под воду на уровне крыш.
«3 мая 1928 года началось самое большое за всю историю города наводнение. Водой залило Мокринский и Луговой форштадты, улицу Ленина, большую часть Ленинска-Омского», — говорится в газете «Рабочий путь» от 4 мая 1928 года.
В «Новом омском хронографе» приводится информация, что пик потопа 1928 года пришелся на 6 мая. В 6 часов 45 минут уровень воды во время наводнения достиг наивысшей отметки — 778 см.
По мнению экологов, системный паводок идет окружающей среде на пользу, так как природа давно адаптировалась. Однако если в процесс вмешивается человек, то он может нанести серьезный вред флоре и фауне.
Эколог Владимир Лифантьев разделил возможные подтопления на две группы.
«Если мы говорим про разовое подтопление, то вода убивает деревья не хуже пожаров. Если по трассе в Усть-Ишим поехать, то можно увидеть много лысых лесов. Если территорию топит постоянно, то там меняется все — от деревьев и кустарников до животного мира. Наличие воды — это важный фактор. Хороший пример — территория возле золоотвала ТЭЦ-4. Там вдоль золопровода все березы сухие. Если говорить о системном подтоплении, то под него природа подстраивается», — сообщил эколог.
Профессор ОмГУПС, эколог Сергей Костарев рассказал, что паводок оказывает влияние и на жизнь людей, но происходит это из-за нарушений правил застройки в пойме реки.
«То, что люди страдают от паводка, — да, страдают. Но это потому, что они расположили свое жилье там, где не нужно. Нарушили естественный баланс. Либо не была учтена периодичность высоких и низких уровней воды. Вред от паводка для людей можно минимизировать, но делать это следует аккуратно, иначе есть риск гибели сельского хозяйства. А лучше всего не строить здания в пойме», — объяснил Сергей Костарев.
Отметим, что для регуляции уровня воды в Иртыше в районе Дружинского сельского поселения ведется строительство Красногорского гидроузла. Плотина должна обеспечить судоходство, круглогодичный водозабор без лишних затрат и помочь содержать опорные части мостов и прибрежных сооружений в оптимальном состоянии. Гидроузел начали возводить в 2011 году. Спустя два года стройку остановили, а в 2022 году возобновили. Точных сроков сдачи объекта пока никто не называет. Но еще до ввода гидроузла в эксплуатацию экологи беспокоятся, что его работа может нанести серьезный вред экосистеме.
По мнению эколога Владимира Лифантьева, место для плотины изначально выбрано неудачно. Ниже по течению расположены секции золоотвала ТЭЦ-4. По оценкам специалиста, в них находится до 30 млн тонн золы.
«30 млн тонн золы находятся над уровнем реки примерно на 20 метрах. Дамба существует в виде обваловки. Какова вероятность, что после строительства гидроузла этот золоотвал просто смоет? Когда вся эта мелкодисперсная пыль попадет в воду, умрет весь гидробионт километров на 300. Такая фракция и плавучесть у этой золы, что все дыхательные пути забьет», — считает Владимир Лифантьев.
Профессор ОмГУПС Сергей Костарев участвовал в обосновании режимов использования гидроузла в нулевых годах. Эколог считает, что плотину строить нельзя.
«Дело в том, что проблема с водностью летом связана с тем, что Иртыш с начала 60-х годов зарегулирован. Его уровень определяется отпуском воды с водохранилищ в Казахстане. Недавно была информация, что две плотины стоят, а третья, которая должна накапливать воду, недостроена. В Казахстане на плотине расположены электростанции. Зимой электричества нужно больше. Соответственно, осуществляют сброс», — объяснил профессор.
В конце 2024 года уровень Иртыша резко поднялся. В Черлакском районе, в поселке Затон, ввели режим повышенной готовности из-за угрозы затопления. Одна из версий изменения уровня воды — сброс на Шульбинской ГЭС.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко 21 февраля подписал распоряжение об организации и проведении противопаводковых мероприятий. Согласно документу, до 15 марта необходимо разработать план защиты сельскохозяйственных земель, складов с ядохмикатами и скотомогильников от воды. Органам местного самоуправления предстоит создать запас ГСМ и материально-технических средств для ликвидации возможных подтоплений, обследовать дороги, мосты, гидротехнические сооружения, очистить дороги от снега и вывезти его.
Первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков 18 февраля рассказал, что в Омске насчитали 354 места вероятного подтопления. Среди них объездная дорога у ТК «Континент», дорога по улице 6-й Станционной, тоннель под виадуком по улице Серова, участки Окружной дороги, улицы Бородина, Малиновского, Завертяева, Красноярский тракт и другие участки. На проблемных участках предусмотрена откачка воды, а при необходимости устройство дамб из мешков с песком.
А мэр Омска Сергей Шелест 26 февраля опубликовал в своем телеграм-канале адреса, где возможны подтопления. Карточки представлены по городским округам:
Город55 обратился в правительство Омской области, чтобы узнать, во сколько региону обходятся противопаводковые мероприятия. Сумму в министерстве региональной безопасности не озвучили, но сообщили, что «фактические объемы созданных резервов финансовых и материальных средств достаточны для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
«Подготовлены высокопроизводительные перекачивающие станции, мотопомпы, дизельные тепловые пушки, полипропиленовые мешки, медицинское имущество и медикаменты, средства связи, транспортное средство высокой проходимости ТРЭКОЛ-39294, болотоход „Енисей“, в готовности находится ПТС Главного управления МЧС России по Омской области», — говорится в ответе министерства.
В 2024 году из резервного фонда правительства Омской области на единовременную материальную и финансовую помощь за утрату имущества выделили 10,7 млн рублей. Почти 12 тысяч человек получили единовременную выплату в 15 тысяч рублей и компенсации за частичную или полную потерю имущества — 75 тысяч или 150 тысяч рублей.
С опасениями весеннего паводка ждут владельцы дачных участков в омском микрорайоне Осташково. Территории СНТ топит с лета 2024 года. Садоводы считают, что всему виной работа золоотвала ТЭЦ-5. Но официальная причина потопа пока не названа.
Подробный фоторепортаж с затопленных территорий можно посмотреть в нашем сентябрьском материале. Пострадали СНТ «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод — 4», «Магистраль», «Вагонник», «Родничок», «Омский садовод» и «40 лет Октября».
Предстоящий паводок, скорее всего, добавит проблем дачникам, учитывая, что даже в начале февраля вода пробивалась из-под снега. Пока же ТГК-11, в ведомстве которой находится работа ТЭЦ-5, ищет причины потопа на дачных участках.
«АО „ТГК-11“ заинтересовано в поиске и установлении истинных причин затопления территории, прилегающей к границам золоотвала ТЭЦ-5. Нам необходимо иметь полную географию выхода воды и владеть объективной информацией на данный момент», — рассказали в компании.
В мэрии города напомнили, что в случае подтоплений омичам следует обращаться в ответственные службы административных округов:
Круглосуточно работает Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города: (3812) 78-78-78.
Также можно позвонить на горячую линию МЧС России по Омской области по номерам:
Еще один вариант — обратиться по номеру 122. После соединения нужно нажать кнопку 4, чтобы связаться со специалистом.