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Posted 27 февраля, 06:32

Published 27 февраля, 06:32

Modified 27 февраля, 06:34

Updated 27 февраля, 06:34

Стало известно, сколько хотят зарабатывать омичи

Ожидаемые зарплаты в Омской области выросли: кто претендует на высокие доходы

27 февраля 2025, 06:32
Фото: 1MI. Стало известно, сколько хотят зарабатывать омичи

Ожидаемая зарплата омичей выросла на десятки процентов

Аналитики hh.ru обнаружили заметный рост зарплатных ожиданий у омичей по сравнению с прошлым годом.

Исследование, проведенное порталом hh.ru, показало, что в Омской области значительно выросли зарплатные ожидания у некоторых специалистов по сравнению с 2024 годом.

Средняя ожидаемая зарплата в регионе в начале 2025 года составила 60 тысяч рублей, что на 20% больше, чем в начале прошлого года. Это прибавка в 10 тысяч рублей, но все же средний показатель в Омской области ниже, чем по России в целом (70 тысяч рублей).

Динамика зарплатных ожиданий (топ-10 по приросту в рублях)
Динамика зарплатных ожиданий (топ-10 по приросту в рублях). Фото: Онлайн-ресурс hh.ru

Кто увеличил зарплатные ожидания больше всего:

Наибольший рост зарплатных ожиданий наблюдается среди специалистов сельского хозяйства. В этом секторе ожидаемая зарплата подскочила на 25 748 рублей (+29%). Также значительно повысили зарплатные ожидания специалисты в области стратегии и консалтинга (+20%), работники добывающей отрасли (+24%) и сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов (+24%).

Кроме того, улучшились ожидания у ИТ-специалистов, медиков, фармацевтов, водителей, логистов, работников сферы искусства и развлечений. Например, динамика зарплатных ожиданий у медиков и фармацевтов составила 10 292 рубля (+22%).

Какие специалисты хотят зарабатывать больше всего:

Самые высокие зарплаты в Омской области ожидают специалисты из таких областей, как стратегия и консалтинг (120 тысяч рублей в среднем), сельское хозяйство (115 748 рублей), добыча сырья (100 тысяч рублей). Ранее стало известно, какие специалисты в производственной сфере зарабатывают больше всего.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Зарплаты#Hh.ru#Специалисты
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