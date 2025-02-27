Ожидаемые зарплаты в Омской области выросли: кто претендует на высокие доходы

Средняя ожидаемая зарплата в регионе в начале 2025 года составила 60 тысяч рублей, что на 20% больше, чем в начале прошлого года. Это прибавка в 10 тысяч рублей, но все же средний показатель в Омской области ниже, чем по России в целом (70 тысяч рублей).