Ожидаемые зарплаты в Омской области выросли: кто претендует на высокие доходы

Posted 27 февраля, 06:32
Published 27 февраля, 06:32
Modified 27 февраля, 06:34
Updated 27 февраля, 06:34
Исследование, проведенное порталом hh.ru, показало, что в Омской области значительно выросли зарплатные ожидания у некоторых специалистов по сравнению с 2024 годом.
Средняя ожидаемая зарплата в регионе в начале 2025 года составила 60 тысяч рублей, что на 20% больше, чем в начале прошлого года. Это прибавка в 10 тысяч рублей, но все же средний показатель в Омской области ниже, чем по России в целом (70 тысяч рублей).
Кто увеличил зарплатные ожидания больше всего:
Наибольший рост зарплатных ожиданий наблюдается среди специалистов сельского хозяйства. В этом секторе ожидаемая зарплата подскочила на 25 748 рублей (+29%). Также значительно повысили зарплатные ожидания специалисты в области стратегии и консалтинга (+20%), работники добывающей отрасли (+24%) и сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов (+24%).
Кроме того, улучшились ожидания у ИТ-специалистов, медиков, фармацевтов, водителей, логистов, работников сферы искусства и развлечений. Например, динамика зарплатных ожиданий у медиков и фармацевтов составила 10 292 рубля (+22%).
Какие специалисты хотят зарабатывать больше всего:
Самые высокие зарплаты в Омской области ожидают специалисты из таких областей, как стратегия и консалтинг (120 тысяч рублей в среднем), сельское хозяйство (115 748 рублей), добыча сырья (100 тысяч рублей). Ранее стало известно, какие специалисты в производственной сфере зарабатывают больше всего.