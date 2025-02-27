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Posted 27 февраля, 04:23

Published 27 февраля, 04:23

Modified 27 февраля, 04:46

Updated 27 февраля, 04:46

Жителей Омской области предупредили об опасной «молочке»

Осторожно, фальшивка: в омских магазинах нашли опасную «молочку от призраков»

27 февраля 2025, 04:23
Фото: 1MI. Жителей Омской области предупредили об опасной «молочке»

Омичей предупредили об опасной молочной продукции на полках магазинов

Управление Роспотребнадзора обнаружило «предприятие-призрак».

Жителей Омской области предупреждают о возможной продаже молочной продукции, произведенной на так называемых «предприятиях-призраках». Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что ряд производителей, чьи товары встречаются в магазинах, фактически не существуют — по их заявленным адресам нет никаких производств. Это значит, что происхождение такой продукции неизвестно, как и условия, в которых она была изготовлена.

Опасения у экспертов вызвала продукция, произведенная якобы на предприятиях в Республике Татарстан.

В список «предприятий-призраков» попали:

  • ООО «Проксимус» (Арский район, село Наласа);
  • ООО «Латте» (город Зеленодольск, улица Новостроительная, 2/4);
  • ООО «Молочная компания» (город Зеленодольск, улица Металлистов, 4А);
  • ООО «Рейнис профит» (город Казань, улица Крутовская, 26, корпус 5);
  • ООО «Молоко Поволжья» (город Зеленодольск, улица Озерная, 32А).

Роспотребнадзор предупреждает, что продажа такой продукции незаконна. Если вы обнаружили в магазинах молочные продукты с маркировкой этих производителей, не стоит их покупать. Обо всех случаях продажи товаров сомнительного происхождения необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Омской области.

Напомним, это не первое «предприятие-призрак» с опасной молочной продукцией. Ранее Город55 рассказывал об опасной «молочке» из Тверской области.

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#Риана Дязанцева#Омск#Роспотребнадзор#Молочная продукция#Республика Татарстан
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