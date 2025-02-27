Осторожно, фальшивка: в омских магазинах нашли опасную «молочку от призраков»

Posted 27 февраля, 04:23
Published 27 февраля, 04:23
Modified 27 февраля, 04:46
Updated 27 февраля, 04:46
Жителей Омской области предупреждают о возможной продаже молочной продукции, произведенной на так называемых «предприятиях-призраках». Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что ряд производителей, чьи товары встречаются в магазинах, фактически не существуют — по их заявленным адресам нет никаких производств. Это значит, что происхождение такой продукции неизвестно, как и условия, в которых она была изготовлена.
Опасения у экспертов вызвала продукция, произведенная якобы на предприятиях в Республике Татарстан.
В список «предприятий-призраков» попали:
Роспотребнадзор предупреждает, что продажа такой продукции незаконна. Если вы обнаружили в магазинах молочные продукты с маркировкой этих производителей, не стоит их покупать. Обо всех случаях продажи товаров сомнительного происхождения необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Омской области.
Напомним, это не первое «предприятие-призрак» с опасной молочной продукцией. Ранее Город55 рассказывал об опасной «молочке» из Тверской области.