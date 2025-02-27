Опасный конфликт: 16-летний омич пытался убить знакомого из-за ссоры девушек

События развивались ночью с 25 на 26 февраля, когда группа молодежи отдыхала в кафе. Во время вечера две девушки поссорились, и после этого 16-летний парень одной из них решил отомстить своему знакомому. Когда тот развозил всех по домам, подросток, оставшись с ним в машине, напал на 20-летнего омича и несколько раз ударил ножом, в том числе в шею. Однако, несмотря на полученные травмы, пострадавший сумел выбраться и обратиться за медицинской помощью.