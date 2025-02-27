Омский регоператор «Магнит» рассказал о незаконном вывозе мусора из «Ростикса»

Posted 27 февраля, 14:22
Published 27 февраля, 14:22
Modified 27 февраля, 14:22
Updated 27 февраля, 14:22
Омский регоператор «Магнит» рассказал о незаконном вывозе мусора из ресторанов сети «Ростикс». Ситуация с вывозом отходов из 19 заведений, как отметили в компании, вызывает серьезное беспокойство. Официально региональный оператор вывозит отходы раз в неделю, но видеокамеры фиксируют ежедневный вывоз мусоровозами, не принадлежащими перевозчику ООО «Магнит».
Удалось выяснить, что вывозкой занимается компания «Экотранс», она не является возчиком регионального оператора. Более того, куда именно вывозится мусор остается неизвестным, но установлено, что это не законные полигоны региона.
«Незаконные действия в этой сфере могут иметь серьёзные экологические и социальные последствия. Мы открыты для конструктивного взаимодействия и призываем юридических лиц строго соблюдать законодательство. Призываем руководство сети ресторанов „Ростикс“ к открытому диалогу для выработки совместных решений и готовы помочь в переходе на легальные и экологически безопасные методы утилизации отходов», — обратился «Магнит» к «Ростиксу».
Ранее Город55 писал, что в Омске у «Юнис-Лады» конфисковали машины за подброс отходов в чужие урны.