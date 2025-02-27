Омск сохранил место в списке городов-миллионников, несмотря на убыль населения

Posted 27 февраля, 13:39
Published 27 февраля, 13:39
Modified 27 февраля, 13:39
Updated 27 февраля, 13:39
В Росстате представили актуальный список городов-миллионников России, сейчас их насчитывается 16. Омск расположился на 13 строчке, здесь проживает 1 104 485 человек. Несмотря на значительную убыль населения, город сохранил прошлогоднюю позицию, пишут РИА Новости.
Полный список городов-миллионников России выглядит так:
Отмечается, что активными шагами к званию города-миллионника идет Тюмень, сейчас там проживает 861,1 тысяча человек.
Ранее Город55 раскалывал, на сколько за год сократилось количество жителей Омской области.