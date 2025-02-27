Омск сохранил место в списке городов-миллионников, несмотря на убыль населения

В Росстате представили актуальный список городов-миллионников России, сейчас их насчитывается 16. Омск расположился на 13 строчке, здесь проживает 1 104 485 человек. Несмотря на значительную убыль населения, город сохранил прошлогоднюю позицию, пишут РИА Новости.