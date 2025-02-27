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Posted 27 февраля, 13:39

Published 27 февраля, 13:39

Modified 27 февраля, 13:39

Updated 27 февраля, 13:39

Омск занял 13 место в списке городов-миллионников

Омск сохранил место в списке городов-миллионников, несмотря на убыль населения

27 февраля 2025, 13:39
Фото: 1MI. Омск занял 13 место в списке городов-миллионников
Омск располагается на 13 месте в списке, как и годом ранее.

В Росстате представили актуальный список городов-миллионников России, сейчас их насчитывается 16. Омск расположился на 13 строчке, здесь проживает 1 104 485 человек. Несмотря на значительную убыль населения, город сохранил прошлогоднюю позицию, пишут РИА Новости.

Полный список городов-миллионников России выглядит так:

  1. Москва (13 149 803 человек);
  2. Санкт-Петербург (5 597 763);
  3. Новосибирск (1 633 851);
  4. Екатеринбург (1 536 183);
  5. Казань (1 318 604);
  6. Красноярск (1 205 473);
  7. Нижний Новгород (1 204 985);
  8. Челябинск (1 177 058);
  9. Уфа (1 163 304);
  10. Самара (1 158 952);
  11. Ростов-на-Дону (1 140 487);
  12. Краснодар (1 138 654);
  13. Омск (1 104 485);
  14. Воронеж (1 046 425);
  15. Пермь (1 026 908):
  16. Волгоград (1 018 898).

Отмечается, что активными шагами к званию города-миллионника идет Тюмень, сейчас там проживает 861,1 тысяча человек.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Новости#Население#Убыль населения#Численность население#Миллионник
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