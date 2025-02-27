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Posted 27 февраля, 19:04

Published 27 февраля, 19:04

Modified 27 февраля, 19:06

Updated 27 февраля, 19:06

Омичам покажут запуск ракеты на огромном экране

Омичам покажут запуск ракеты на огромном экране

27 февраля 2025, 19:04
Фото: Роскосмос.
28 февраля «Роскосмос» запустит ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс». Омичи смогут наблюдать за этим в прямом эфире прямо с улиц города.

Запуск ракеты в прямом эфире будет транслироваться на медиафасаде медиахолдинга МАЕР на улице Маршала Жукова, 25.

Трансляции также будут вестись на медиафасадах в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодаре, Казани, Уфе, Перми, Омске, Новосибирске, Хабаровске, Красноярске и Владивостоке.

Запуск планируется осуществить в 00:24 по московскому времении 3:24 по омскому с космодрома «Байконур» в Казахстане. «Союз-2.1а» доставит на Международную космическую станцию (МКС) необходимое оборудование, одежду, продовольствие и лекарства, а также топливо.

Грузовой корабль «Прогресс-30» сменит своего предшественника «Прогресс-28», который провел на станции около шести месяцев.

На МКС также отправят скафандр для выхода в открытый космос «Орлан-МКС» №6. В РКК «Энергия» рассказали, что этот вариант скафанндра более надежен и обладает системой, похожей на климат-контроль в автомобилях, поддерживающей комфортную для космонавта температуру.

#Сергей Рудковский
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