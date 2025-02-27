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Posted 27 февраля, 03:13

Published 27 февраля, 03:13

Modified 27 февраля, 03:15

Updated 27 февраля, 03:15

Омские дороги сковали 5-балльные пробки

«Олени с телефоном за рулем»: омичи застряли в утренних пробках

27 февраля 2025, 03:13
Фото: 1MI. Омские дороги сковали 5-балльные пробки

Омичи погрязли в многокилометровых заторах в утренний час пик

Несмотря на то, что данные онлайн-карты показывают 5-балльные пробки, автомобилисты уверены: дорожная обстановка намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Утро для многих омичей началось в пробках. Согласно данным онлайн-карты 2ГИС, уровень загруженности дорог оценивается в 5 баллов, однако сами автомобилисты уверены, что ситуация на дорогах гораздо сложнее. Водители и пассажиры жалуются, что добраться до работы и учебы становится настоящим испытанием: движение затруднено сразу на нескольких ключевых магистралях города.

Утренний час-пик в Омске
Утренний час-пик в Омске. Фото: 2ГИС

Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе Нефтяников. На подъезде к мосту у Телецентра образовался длинный затор — автомобили стоят от остановки имени Малунцева. Также серьезные пробки наблюдаются на проспекте Королева.

На подъездах к мосту 60-летия ВЛКСМ со стороны улиц Заозерной и Лукашевича машины движутся медленно, а местами практически стоят. Перекрыт плотным потоком центр города: Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена и Конева также погрузились в пробки. На мосту имени 60-летия Победы скорость движения снижена, автомобилисты тратят много времени на пересечение этого участка. Ленинградский и Октябрьский мосты загружены практически полностью. Проблемы и на проспекте Карла Маркса — там наблюдаются значительные заторы.

Жители города активно комментируют ситуацию в приложении 2ГИС. Вот несколько комментариев водителей:

«Тут что произошло? Опять снег рассматриваете?».
«Мне вот интересно, куда делись 10-балльные пробки?».
«Стоим от Малунцева минут 10 уже».
«Умники, хватит щемиться к автобусам, алло».
«Когда столько оленей с телефоном за рулем, то тут и после ремонта моста будут пробки».
«Сколько можно это терпеть?».
«Пиво, водка, постоим».

Напомним, ранее стало известно о новой схеме движения у метромоста на Левобережье.

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#Риана Дязанцева#Дороги#Пробки#Омск#2ГИС#Комментарии
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