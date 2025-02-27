«Олени с телефоном за рулем»: омичи застряли в утренних пробках

На подъездах к мосту 60-летия ВЛКСМ со стороны улиц Заозерной и Лукашевича машины движутся медленно, а местами практически стоят. Перекрыт плотным потоком центр города: Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена и Конева также погрузились в пробки. На мосту имени 60-летия Победы скорость движения снижена, автомобилисты тратят много времени на пересечение этого участка. Ленинградский и Октябрьский мосты загружены практически полностью. Проблемы и на проспекте Карла Маркса — там наблюдаются значительные заторы.