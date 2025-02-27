«Олени с телефоном за рулем»: омичи застряли в утренних пробках

Posted 27 февраля, 03:13
Published 27 февраля, 03:13
Modified 27 февраля, 03:15
Updated 27 февраля, 03:15
Утро для многих омичей началось в пробках. Согласно данным онлайн-карты 2ГИС, уровень загруженности дорог оценивается в 5 баллов, однако сами автомобилисты уверены, что ситуация на дорогах гораздо сложнее. Водители и пассажиры жалуются, что добраться до работы и учебы становится настоящим испытанием: движение затруднено сразу на нескольких ключевых магистралях города.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе Нефтяников. На подъезде к мосту у Телецентра образовался длинный затор — автомобили стоят от остановки имени Малунцева. Также серьезные пробки наблюдаются на проспекте Королева.
На подъездах к мосту 60-летия ВЛКСМ со стороны улиц Заозерной и Лукашевича машины движутся медленно, а местами практически стоят. Перекрыт плотным потоком центр города: Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена и Конева также погрузились в пробки. На мосту имени 60-летия Победы скорость движения снижена, автомобилисты тратят много времени на пересечение этого участка. Ленинградский и Октябрьский мосты загружены практически полностью. Проблемы и на проспекте Карла Маркса — там наблюдаются значительные заторы.
Жители города активно комментируют ситуацию в приложении 2ГИС. Вот несколько комментариев водителей:
«Тут что произошло? Опять снег рассматриваете?».
«Мне вот интересно, куда делись 10-балльные пробки?».
«Стоим от Малунцева минут 10 уже».
«Умники, хватит щемиться к автобусам, алло».
«Когда столько оленей с телефоном за рулем, то тут и после ремонта моста будут пробки».
«Сколько можно это терпеть?».
«Пиво, водка, постоим».
Напомним, ранее стало известно о новой схеме движения у метромоста на Левобережье.