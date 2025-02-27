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Posted 27 февраля, 06:55

Published 27 февраля, 06:55

Modified 27 февраля, 06:57

Updated 27 февраля, 06:57

Ги Буше

«Очень сложный матч»: Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» над «Витязем»

27 февраля 2025, 06:55
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
Омичи победили подмосковную команду в овертайме со счетом 3:2.

Вчера на льду G-Drive Арены прошел матч между «Авангардом» и подмосковным «Витязем». Игра поучилась напряженной и дошла до овертайма, в котором решающую шайбу забросили омичи. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше высказался об итогах матча и оценил игру своей команды.

«Сегодня, в целом, все было так, как мы этого ожидали. Очень сложный матч, потому что встречались с трудолюбивой, работоспособной командой. Начали мы здорово, хорошо провели первый период. Третий период тоже был хорошим в нашем исполнении, а вот во втором они нас переработали. Не сказать, что мы не работали совсем, но они все-таки постарались получше», — сказал Буше.

Канадский специалист также рассказал о процессе работы с игроками, которые только восстановились после травм. Ги уверен, что такие хоккеисты понимают всю ответственность передать командой, в их отсутствие набравшей хороший ход.

«Понятно, что ребята хоть и отсутствовали какое-то время, но до этого… скажем, взять того же Рида Буше: он очень много месяцев провёл в матчах, причем очень большое игровое время было у него каждый вечер, поэтому он прекрасно знает как нужно действовать. Плюс он не просто отсиживался и ждал, когда восстановится — он очень серьезно работал, и к сегодняшнему матчу подошел в полной готовности. То же самое и Маклауд. Ребята понимают, что в их отсутствие команда шла достаточно хорошо, поэтому им хотелось вернуться в коллектив и только добавлять, ни в коем случае ничего не испортить. И они хотели делать свой вклад в общее дело. Я считаю, что у них это получается», — добавил он.

Напомним, что недавно к тренировкам вместе с командой приступил и Владимир Ткачев. Пока нападающий выходит на лед в составе группы травмированных, если все пойдет хорошо, он сможет принимать участие в официальных матчах уже в начале марта.

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