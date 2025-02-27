«Не лучший матч в нашем исполнении»: Рид Буше — о победе «Авангарда» над «Витязем»

Posted 27 февраля, 08:40
Published 27 февраля, 08:40
Modified 27 февраля, 10:11
Updated 27 февраля, 10:11
Вчера на льду G-Drive Арены прошел матч между «Авангардом» и подмосковным «Витязем». Напряженная игра дошла до овертайма и завершилась со счетом 4:3 в пользу омичей. В этой встрече впервые после травмы принял участие нападающий Рид Буше. Он забросил победную шайбу «ястребов». Свою игру форвард прокомментировал в разговоре с пресс-службой «Авангарда».
«Не лучший матч в нашем исполнении, но мы нашли путь к победе. То, что я чувствую сейчас, это усталость, откровенно говоря. Но я считаю, что достаточно много хороших моментов в нашем исполнении сегодня было. У нас ещё только выстраивается звено, потому что одну тренировку мы только провели в таком сочетании. Поэтому химию мы еще нащупываем, но думаю, что все будет отлично», — сказал Буше.
Рид в этом матче заменил другого иностранного игрока — защитника Райана Меркли, вместе с ним на лед вышли еще четыре легионера: Райан Спунер, Джованни Фьоре, Алекс Грант и Майкл Маклауд.
Напомним, что вчера «Авангард» встретился с «Витязем» впервые в сезоне, до этого команды играли между собой больше года назад — 29 ноября 2023. Всего в чемпионатах КХЛ «Авангард» и «Витязь» играли против друг друга 31 раз, в 20 случаях победа оставалась за омичами.