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Posted 27 февраля, 08:40

Published 27 февраля, 08:40

Modified 27 февраля, 10:11

Updated 27 февраля, 10:11

Рид Буше

«Не лучший матч в нашем исполнении»: Рид Буше — о победе «Авангарда» над «Витязем»

27 февраля 2025, 08:40
Фото: ХК «Авангард». Рид Буше
Игра с подмосковной командой стала первой для Буше после травмы в конце января.

Вчера на льду G-Drive Арены прошел матч между «Авангардом» и подмосковным «Витязем». Напряженная игра дошла до овертайма и завершилась со счетом 4:3 в пользу омичей. В этой встрече впервые после травмы принял участие нападающий Рид Буше. Он забросил победную шайбу «ястребов». Свою игру форвард прокомментировал в разговоре с пресс-службой «Авангарда».

«Не лучший матч в нашем исполнении, но мы нашли путь к победе. То, что я чувствую сейчас, это усталость, откровенно говоря. Но я считаю, что достаточно много хороших моментов в нашем исполнении сегодня было. У нас ещё только выстраивается звено, потому что одну тренировку мы только провели в таком сочетании. Поэтому химию мы еще нащупываем, но думаю, что все будет отлично», — сказал Буше.

Рид в этом матче заменил другого иностранного игрока — защитника Райана Меркли, вместе с ним на лед вышли еще четыре легионера: Райан Спунер, Джованни Фьоре, Алекс Грант и Майкл Маклауд.

Напомним, что вчера «Авангард» встретился с «Витязем» впервые в сезоне, до этого команды играли между собой больше года назад — 29 ноября 2023. Всего в чемпионатах КХЛ «Авангард» и «Витязь» играли против друг друга 31 раз, в 20 случаях победа оставалась за омичами.

«Очень сложный матч»: Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» над «Витязем»
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