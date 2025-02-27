«Не лучший матч в нашем исполнении»: Рид Буше — о победе «Авангарда» над «Витязем»

Напомним, что вчера «Авангард» встретился с «Витязем» впервые в сезоне, до этого команды играли между собой больше года назад — 29 ноября 2023. Всего в чемпионатах КХЛ «Авангард» и «Витязь» играли против друг друга 31 раз, в 20 случаях победа оставалась за омичами.