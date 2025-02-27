Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд стал лучшим игроком дня в КХЛ

Posted 27 февраля, 10:15
Published 27 февраля, 10:15
Modified 27 февраля, 10:17
Updated 27 февраля, 10:17
Вчера в Омске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и подмосковным «Витязем». Победителя удалось определить только в овертайме, решающую шайбу забросил «ястреб» Рид Буше.
Еще один гол оказался на счету нападающего Майкла Маклауда, он отличился в первом периоде, а во втором стал автором результативной передачи для Дамира Шарипзянова. Форвард также запомнился действиями на точке вбрасывания, он выиграл 19 противостояний из 27 (70.4%).
Майкл Маклауд набирает два очка за матч четвертый раз в сезоне.
Напомним, что по результатам последних двух недель «регулярки» в список десяти лучших хоккеистов вошли четыре игрока «Авангарда»: Дамир Шарипзянов, Константин Окулов, Наиль Якупов и Семен Чистяков.