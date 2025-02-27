Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд стал лучшим игроком дня в КХЛ

Еще один гол оказался на счету нападающего Майкла Маклауда, он отличился в первом периоде, а во втором стал автором результативной передачи для Дамира Шарипзянова. Форвард также запомнился действиями на точке вбрасывания, он выиграл 19 противостояний из 27 (70.4%).