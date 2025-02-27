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Posted 27 февраля, 10:15

Published 27 февраля, 10:15

Modified 27 февраля, 10:17

Updated 27 февраля, 10:17

Майкл Маклауд

Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд стал лучшим игроком дня в КХЛ

27 февраля 2025, 10:15
Фото: ХК «Авангард». Майкл Маклауд
В матче с «Витязем» хоккеист забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.

Вчера в Омске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и подмосковным «Витязем». Победителя удалось определить только в овертайме, решающую шайбу забросил «ястреб» Рид Буше.

Еще один гол оказался на счету нападающего Майкла Маклауда, он отличился в первом периоде, а во втором стал автором результативной передачи для Дамира Шарипзянова. Форвард также запомнился действиями на точке вбрасывания, он выиграл 19 противостояний из 27 (70.4%).

Майкл Маклауд набирает два очка за матч четвертый раз в сезоне.

Напомним, что по результатам последних двух недель «регулярки» в список десяти лучших хоккеистов вошли четыре игрока «Авангарда»: Дамир Шарипзянов, Константин Окулов, Наиль Якупов и Семен Чистяков.

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