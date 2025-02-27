«Надо убрать деревья»: в Омске снова заседала комиссия по сносу и обрезке

Posted 27 февраля, 07:30
Published 27 февраля, 07:30
Modified 27 февраля, 10:25
Updated 27 февраля, 10:25
Вчера, 26 февраля, в омской мэрии прошло очередное заседание комиссии по сносу и обрезке зеленых насаждений. Этот орган заседает раз в месяц, чтобы рассмотреть заявки разных организаций и физических лиц на вырубку деревьев. Основная задача комиссии, согласно официальной формулировке, — «обеспечение сохранения природных и архитектурно-ландшафтных комплексов», но на практике заявители почти всегда получают положительное решение, так как деревья признают помехой или источником опасности.
В повестке февральского заседания было несколько десятков вопросов. Картина была традиционно разнообразной. Так, «Омскгоргазу» понадобилось спилить 6 кленов и 6 вязов из-за строительства газопровода на 2-й Солнечной, а «Тепловой компании» — срубить 21 клен и кленовую поросль на 6 сотках на Красном пути: взрослые клены «аварийно-опасно» наклоняются над теплотрассой, клены-подростки растут в охранной зоне и мешают ремонту.
Организации «Омск-Имущество» понадобилось спилить целых 129 деревьев на Барабинской, в том числе 116 яблонь. На это обратили внимание даже видавшие виды члены комиссии.
«129 деревьев сразу снести — что это за варварство? — спросил один из специалистов. — Вся территория чрезвычайно запущенная, там 5-10 лет ничего не делалось. Может быть, сначала навести порядок и посмотреть?»
Представитель «Омск-Имущества» на это ответил, что пилить надо все, иначе никак. Проблема в гражданской обороне: прокуратура требует устранить нарушения, связанные с «эксплуатацией и содержанием защитных сооружений».
«Деревья растут на самом сооружении, — объяснил представитель. — Оно подземное, в виде холма. Надо убрать деревья, раскопать, провести гидроизоляцию».
Комиссия проголосовала «за», так что теперь яблони на Барабинской «уберут». Правда, «Омск-Имущество» пообещало высадить неподалеку 255 деревьев в качестве компенсации, но мы знаем, что саженцы в Омске принимаются очень плохо. И даже при самом счастливом стечении обстоятельств нужны долгие годы, чтобы сформировались новые взрослые деревья.
Важно уточнить, что компенсационные высадки положены далеко не всегда. Обычно, если рубят деревья на муниципальной земле, город получает денежную компенсацию. Скажем, компания «Стройкон», которой вчера одобрили вырубку 51 дерева на проспекте Губкина для строительства склада, выплатит 67 тысяч рублей. Деньги совсем небольшие, и «прайс» в этом случае явно устарел.
«Стоимость установлена лет 8-9 назад, — признал один из членов комиссии, депутат городского Совета Алексей Провозин, отвечая на уточняющий вопрос из зала. — Очень хорошая мысль — рассмотреть возможность повышения…».
Однако даже эти деньги выплачиваются не всегда: например, если деревья рубят ради сохранности каких-то коммуникаций, компенсировать это никто не должен. Получается, «Тепловая» просто спилит клены на Красном пути: имеет право, и отказывать ей нельзя.
Дальше комиссия одобрила вырубку 11 кленов на 2-й Солнечной компанией «Меркурий»: по словам представителя фирмы, деревья занимают 30% арендованной у города земли, это «бесполезная территория». ГСК «Север-32» получил разрешение спилить 3 клена, растущих слишком близко к гаражам, некто Сергей Каренин сможет спилить 4 тополя на улице Демьяна Бедного, которые растут слишком близко к жилому дому.
Бизнесмену Алексею Триппелю (сыну бывшего министра Александра Триппеля) понадобилось обрезать 9 тополей, 2 клена и 2 вяза у дома №93 по улице Рабиновича. Обоснование — «в связи с нависанием над пешеходной дорожкой и приведением территории в надлежащее состояние». Здесь все пошло не по шаблону.
«У вас деревья внутри территории снесены незаконно. Почему?» — спросила представительницу Триппеля глава комиссии.
Та ответила, что люди, занимавшиеся вырубкой, «просто не знали», что это нужно согласовывать.
«Нам сказали, что есть заявление анонимов. А где фото, где видео…», — продолжала представительница Триппеля.
Ей дали понять, что видео тут не нужно. «Деревья были, теперь деревьев нет. Какое видео?» Теперь этой историей занимаются окружные власти. Ответственных за вырубку, видимо, накажут, — ну, а 13 деревьев, растущих рядом со свежими пнями, подвергнут обрезке. Комиссия не стала возражать.
Кроме того, на Левом будут пилить 50 деревьев для строительства здания под судебные участки мировых судей. КТОС «Центральный-3» затеял вырубку кленов на Иртышской набережной ради инициативного проекта «Путь к океану», пилить и обрезать по причине «аварийности» будут во дворе детской городской больницы №4 и детского эколого-биологического центра. Намного дальше пошла администрация лицея №74 на Заречном бульваре: она срубит 53 дерева в том числе ради обустройства спортивной площадки.
Не менее парадоксально выглядит набор заявок от Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В прошлом году в Омске появился ряд стационарных пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха — и теперь управлению надо создавать вокруг каждого «охранные зоны». То есть из-за этих пунктов воздух в городе станет еще немного грязнее. Рубить и кронировать деревья по этой статье будут на улицах Багратиона, Гашека, Труда, Учебной, Нефтезаводской.
Заявок школ, гимназий и лицеев по традиции было очень много. В этих случаях деревья предлагают рубить, потому что они, по словам дирекции, могут упасть на кого-нибудь. И депутаты, заботясь о детях, не отказывают заявителям, а для удобства одобряют школьные вырубки единым пакетом. Вчера таким образом отправили на снос почти 200 деревьев. Возникло, правда, одно исключение, гимназия №69 на Чередова, где хотят пилить не только клены, тополя и вязы, но еще и 3 лиственницы: этот вопрос рассмотрели отдельно, но тоже проголосовали за.
Под конец заседания (тоже по традиции) одобрили «пакетом» заявки УДХБ. Это ведомство пилит по всему Омску деревья, признанные аварийными, или «провинившиеся» как-то еще. В общей сложности речь шла о почти 900 деревьях, которые теперь срубят.
Вдоль пешеходной аллеи от дома 14А по улице 22 Апреля до дома 61 по улице Химиков спилят 183 дерева (из них аварийными признаны 164). У школы №63 в границах улиц Энергетиков и Химиков спилят 171 дерево и 400 кустов яблони. При этом, судя по заявке, аварийных деревьев в числе 171 нет, а вырубки пройдут «в связи с комплексным благоустройством пешеходной аллеи». В границах тех же улиц спилят еще 62 здоровых тополя и 5 здоровых кленов — в связи с тем же.
Обращают на себя внимание и планы спилить «в рамках БКД» 70 деревьев вдоль 7-й Северной, между Красным путем и улицей Волховстроя, высадив вместо них всего 10. Вместо 53 деревьев вдоль Красного пути, от Телецентра до Березовой, высадят всего 35, а вместо 30 деревьев вдоль улицы 22-го Партсъезда не высадят ни одного (как и вместо 20 деревьев на 27-й Северной).
В заключение надо уточнить ради справедливости: одну заявку комиссия все же отклонила. Это была просьба Вардана Хачатряна, решившего, что 26 берез на улице 10 лет Октября мешают его автомойке. Собравшиеся признали, что от берез до мойки далеко, а рубить деревья «на всякий случай» все-таки не стоит.
Напомним: в общей сложности за 2024 год в Омске срубили более 10 тысяч деревьев. На первом заседании в 2025 году комиссия по сносу и обрезке одобрила снос более 400 деревьев, но, судя по февральским результатам, это далеко не предел.