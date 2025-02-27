«Надо убрать деревья»: в Омске снова заседала комиссия по сносу и обрезке

Заявок школ, гимназий и лицеев по традиции было очень много. В этих случаях деревья предлагают рубить, потому что они, по словам дирекции, могут упасть на кого-нибудь. И депутаты, заботясь о детях, не отказывают заявителям, а для удобства одобряют школьные вырубки единым пакетом. Вчера таким образом отправили на снос почти 200 деревьев. Возникло, правда, одно исключение, гимназия №69 на Чередова, где хотят пилить не только клены, тополя и вязы, но еще и 3 лиственницы: этот вопрос рассмотрели отдельно, но тоже проголосовали за.