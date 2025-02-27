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Posted 27 февраля, 13:02

Published 27 февраля, 13:02

Modified 27 февраля, 13:04

Updated 27 февраля, 13:04

Омичам пообещали альпака-парк на Зеленом острове

На омском Зеленом острове появятся вольеры с альпаками

27 февраля 2025, 13:02
Фото: Николай Эйхвальд. gorod55.ru.

Омичам пообещали альпака-парк на Зеленом острове

Концессионер парка обещает, что с животными будут обращаться гуманно.

Директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева рассказала в ходе сегодняшней пресс-конференции, что на Зеленом острове в текущем году появятся новые «активности». В частности, к лету должен появиться «альпака-парк» — место, где посетители смогут посмотреть на альпак и даже немного повзаимодействовать с ними.

Толмачева настаивает на том, что все будет максимально цивилизованно.

«Мы нашли партнера, который хорошо и гуманно это делает, — рассказала она. — Это будет уединенная часть Зеленого острова, животные будут содержаться в вольерах, будут экскурсии, причем с экскурсоводами, которые знают, что делать, когда входить в вольер…».

По предварительным данным, альпака-парк появится на территории к северу от центральной части Зеленого острова. Затраты на этот проект концессионера, компании «Омск Сайдинг Инвест», составят приблизительно 40-50 млн рублей.

Кроме того, в 2025 году на Зеленом острове появятся 3 входных группы — центральная, со стороны Изумрудного берега и со стороны Кемеровской.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Альпака-парк#Дарья Толмачева
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