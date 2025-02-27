На омском Зеленом острове появятся вольеры с альпаками

Директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева рассказала в ходе сегодняшней пресс-конференции, что на Зеленом острове в текущем году появятся новые «активности». В частности, к лету должен появиться «альпака-парк» — место, где посетители смогут посмотреть на альпак и даже немного повзаимодействовать с ними.