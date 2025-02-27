На омском Зеленом острове появятся вольеры с альпаками

Posted 27 февраля, 13:02
Published 27 февраля, 13:02
Modified 27 февраля, 13:04
Updated 27 февраля, 13:04
Директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева рассказала в ходе сегодняшней пресс-конференции, что на Зеленом острове в текущем году появятся новые «активности». В частности, к лету должен появиться «альпака-парк» — место, где посетители смогут посмотреть на альпак и даже немного повзаимодействовать с ними.
Толмачева настаивает на том, что все будет максимально цивилизованно.
«Мы нашли партнера, который хорошо и гуманно это делает, — рассказала она. — Это будет уединенная часть Зеленого острова, животные будут содержаться в вольерах, будут экскурсии, причем с экскурсоводами, которые знают, что делать, когда входить в вольер…».
По предварительным данным, альпака-парк появится на территории к северу от центральной части Зеленого острова. Затраты на этот проект концессионера, компании «Омск Сайдинг Инвест», составят приблизительно 40-50 млн рублей.
Кроме того, в 2025 году на Зеленом острове появятся 3 входных группы — центральная, со стороны Изумрудного берега и со стороны Кемеровской.