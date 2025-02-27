Концессионер Зеленого острова задумал благоустройство с бассейнами на Первомайском

Posted 27 февраля, 13:20
Published 27 февраля, 13:20
Modified 27 февраля, 13:22
Updated 27 февраля, 13:22
В ходе пресс-конференции, организованной концессионером «Зеленого острова», компанией «Омск Сайдинг Инвест», речь зашла в том числе о будущем Первомайского пляжа. Сейчас это место для летнего «дикого» отдыха: посетители загорают на песке и купаются в Иртыше, несмотря на существующие запреты. Выяснилось, что существуют планы окультурить Первомайский.
«Была идея реконструкции, создания благоустроенного пляжа с бассейнами, — рассказала директор парка „Вокруг света“ Дарья Толмачева. — Идея осталась. Но в прошлом году территория пляжа вся ушла под воду».
По словам Толмачевой, после того, как заработает Красногорский гидроузел, такой уровень воды может стать нормой, и это помешает планам благоустроить пляж. Сейчас «Омск Сайдинг Инвест» консультируется с министерством природных ресурсов.
На вопрос о том, будет ли вход на обновленный Первомайский пляж платным, Толмачева ответила осторожно-утвердительно.
«Создавать и поддерживать инфраструктуру, безусловно, сложно, — констатировала она. — „Омск Сайдинг Инвест“ уже сейчас несет большую социальную нагрузку. А поэтому коммерческая составляющая должна быть…».
Напомним: в текущем году на Зеленом острове должен появиться альпака-парк.