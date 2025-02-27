Концессионер Зеленого острова задумал благоустройство с бассейнами на Первомайском

В ходе пресс-конференции, организованной концессионером «Зеленого острова», компанией «Омск Сайдинг Инвест», речь зашла в том числе о будущем Первомайского пляжа. Сейчас это место для летнего «дикого» отдыха: посетители загорают на песке и купаются в Иртыше, несмотря на существующие запреты. Выяснилось, что существуют планы окультурить Первомайский.