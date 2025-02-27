Комфорт и бизнес: омский «Cosmos» попал в топ отелей для деловых мероприятий

В рейтинге отель Cosmos набрал 69 критериев из 90 возможных, а его интегральный показатель составил 52,50. Он расположился между «Radisson Hotel, Rosa Khutor» (Сочи), занявшим более высокую позицию, и «AZIMUT Сити Отель Смоленская Москва», который оказался ниже.