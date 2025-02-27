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Posted 27 февраля, 03:54

Published 27 февраля, 03:54

Modified 27 февраля, 03:56

Updated 27 февраля, 03:56

Омский отель «Cosmos» вошел в топ-30 «Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service 2024/2025»

Комфорт и бизнес: омский «Cosmos» попал в топ отелей для деловых мероприятий

27 февраля 2025, 03:54
Фото: gorod55.ru. Омский отель «Cosmos» вошел в топ-30 «Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service 2024/2025»

Омский отель вошел в топ-30 лучших гостиниц для деловых мероприятий в России

Всероссийский рейтинг «Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service 2024/2025» подвел итоги.

Современный омский отель «Cosmos», расположенный в центре города с панорамными видами на Иртыш, попал в престижный рейтинг «Top 100 Business Hotels», заняв 30-е место среди лучших гостиниц для деловых мероприятий.

Гостиница, построенная в 2023 году, предлагает комфортное размещение в 62 одноместных, 101 двухместном номере и 14 люксовых номерах. Кроме того, на территории отеля есть 6 конференц-залов.

В рейтинге отель Cosmos набрал 69 критериев из 90 возможных, а его интегральный показатель составил 52,50. Он расположился между «Radisson Hotel, Rosa Khutor» (Сочи), занявшим более высокую позицию, и «AZIMUT Сити Отель Смоленская Москва», который оказался ниже.

Рейтинг российских отелей
Рейтинг российских отелей
Рейтинг российских отелей
Рейтинг российских отелей. Фото: «Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service 2024/2025»

Первое место в рейтинге занял московский «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк», который набрал 79 критериев.

В пятерку лидеров также вошли:

  • «Cosmos Collection Altay Resort» (Алтай);
  • «Cosmos Collection Izumrudny Les» (Московская область);
  • «Hotel Astoria» (Санкт-Петербург);
  • «Radisson Collection Paradise Resort & Spa» (Сочи).

Рейтинг составляется на основе экспертной оценки по множеству параметров, среди которых:

  • Уровень коммуникации с клиентами,
  • Открытость информации на официальном сайте,
  • Полнота документов для организации мероприятий,
  • Дизайн и оснащение залов,
  • Наличие современного технического оборудования,
  • Финансовые условия,
  • Удобство транспортной доступности,
  • Качество технической поддержки,
  • Организация питания,
  • Условия заселения и общий уровень сервиса.

Ранее стало известно, что в министерстве культуры Омской области поддержали строительство 10-этажного апарт-отеля на месте картодрома ДОСААФ.

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#Риана Дязанцева#Бизнес#Омск#Рейтинг#Отель
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