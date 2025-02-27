Комфорт и бизнес: омский «Cosmos» попал в топ отелей для деловых мероприятий

Posted 27 февраля, 03:54
Published 27 февраля, 03:54
Modified 27 февраля, 03:56
Updated 27 февраля, 03:56
Современный омский отель «Cosmos», расположенный в центре города с панорамными видами на Иртыш, попал в престижный рейтинг «Top 100 Business Hotels», заняв 30-е место среди лучших гостиниц для деловых мероприятий.
Гостиница, построенная в 2023 году, предлагает комфортное размещение в 62 одноместных, 101 двухместном номере и 14 люксовых номерах. Кроме того, на территории отеля есть 6 конференц-залов.
В рейтинге отель Cosmos набрал 69 критериев из 90 возможных, а его интегральный показатель составил 52,50. Он расположился между «Radisson Hotel, Rosa Khutor» (Сочи), занявшим более высокую позицию, и «AZIMUT Сити Отель Смоленская Москва», который оказался ниже.
Первое место в рейтинге занял московский «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк», который набрал 79 критериев.
В пятерку лидеров также вошли:
Рейтинг составляется на основе экспертной оценки по множеству параметров, среди которых:
Ранее стало известно, что в министерстве культуры Омской области поддержали строительство 10-этажного апарт-отеля на месте картодрома ДОСААФ.