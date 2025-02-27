КАМАЗ-54901 оказался экономичнее грузовиков из Китая

Posted 27 февраля, 05:36
Published 27 февраля, 05:36
Modified 27 февраля, 06:57
Updated 27 февраля, 06:57
Данный «топливный тест» был инициирован компанией «КАМАЗ» совместно с транспортными компаниями. Четыре грузовых автомобиля — КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, а также китайские Shacman и Sitrak — преодолели 690 км от Москвы до Санкт-Петербурга с реальным грузом Wildberries. Вес груза и условия пробега были строго стандартизированы для всех участников. Контроль за соблюдением условий эксперимента осуществлял редактор «Авторевю» Федор Лапшин, сопровождавший колонну на протяжении всего маршрута, периодически пересаживаясь в разные машины, пишет inkazan.ru.
В репортаже с места событий Лапшин акцентировал внимание на том, что экономичность техники является определяющим фактором для перевозчиков. До начала СВО не только КАМАЗ, но и европейские бренды регулярно проводили обучающие курсы по экономичному вождению, делая акцент на оптимизации расхода топлива.
Как отметил Лапшин, с появлением китайских грузовиков в России возникла нехватка водительских кадров. Экономичность отошла на второй план, так как возникла острая необходимость в транспорте. Но ситуация меняется, и КАМАЗ укрепил свои позиции.
Все четыре грузовика успешно прошли испытания без технических проблем. На финише организаторы оценили топливную экономичность каждого участника, основываясь на фактическом объеме дозаправки, чтобы избежать погрешностей бортовых компьютеров. Лидером по экономичности стал флагманский КАМАЗ-54901, показав средний расход 25,2 литра на 100 км. Результаты других участников: Shacman — 25,4 л/100 км, КАМАЗ-54902 — 26,1 л/100 км, Sitrak — 28,9 л/100 км.
КАМАЗ-54901, созданный с использованием передовых технологий, быстро стал востребованным среди транспортных компаний и занял прочные позиции на рынке. Эта модель отличается высокой эффективностью и задаёт новые стандарты экономичности, комфорта и надёжности.