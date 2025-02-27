КАМАЗ-54901 оказался экономичнее грузовиков из Китая

Данный «топливный тест» был инициирован компанией «КАМАЗ» совместно с транспортными компаниями. Четыре грузовых автомобиля — КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, а также китайские Shacman и Sitrak — преодолели 690 км от Москвы до Санкт-Петербурга с реальным грузом Wildberries. Вес груза и условия пробега были строго стандартизированы для всех участников. Контроль за соблюдением условий эксперимента осуществлял редактор «Авторевю» Федор Лапшин, сопровождавший колонну на протяжении всего маршрута, периодически пересаживаясь в разные машины, пишет inkazan.ru.