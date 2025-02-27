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Posted 27 февраля, 07:07

Published 27 февраля, 07:07

Modified 27 февраля, 07:09

Updated 27 февраля, 07:09

Территория, которую собираются превращать в «Парк Драверта»

Инвестируют миллиард: пустырь на Левобережье Омска хотят благоустроить к 2028 году

27 февраля 2025, 07:07
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru. Территория, которую собираются превращать в «Парк Драверта»

Благоустройство пустыря на Левобережье Омска обойдется минимум в 1 млрд рублей

Накануне обновленный проект благоустройства территории от улицы 70 лет Октября до реки Замарайки представили на заседании архитектурно-градостроительного совета.

Стало известно, когда пустырь в границах улицы 70 лет Октября и реки Замарайка собираются благоустроить и превратить в «Парк Драверта». Накануне доработанный проект, как мы уже рассказывали, представили на городском архитектурно-градостроительном совете. Хоть у части архитекторов возникли претензии к концепции, ее все-таки одобрили и рекомендовали к рассмотрению на областном архитектурном совете.

Инициатором и инвестором благоустройства выступает компания «Брусника», которая возводит «Кварталы Драверта» на Левобережье. Парк собираются разделить на две части — террасную в существующей городской застройке и пойменную рядом со строящимися «Кварталами» и Замарайкой.

Эскизы благоустройства «Парка Драверта» в Омске
Эскизы благоустройства "Парка Драверта" в Омске
Эскизы благоустройства "Парка Драверта" в Омске
Эскизы благоустройства "Парка Драверта" в Омске
Эскизы благоустройства "Парка Драверта" в Омске
Эскизы благоустройства "Парка Драверта" в Омске
Эскизы благоустройства «Парка Драверта» в Омске. Фото: Пресс-служба «Брусники»

Как рассказали Городу55 в пресс-службе «Брусники», собственные инвестиции в благоустройство превысят 1 млрд рублей. К обустройству парка компания рассчитывает приступить уже в 2025 году: работы начнутся с пойменной части. Здесь запланировано появление дождевых садов, зоны отдыха на берегу Замарайки, игрового «Грота Драверта», зеленого оазиса с амфитеатром и павильоном для кафе. Все работы по благоустройству территории возле бульвара Архитекторов хотят завершить в 2028 году.

Напомним, в прошлом году Город55 прогулялся по территории, которую хотят превратить в парк, и показал, как она выглядит сейчас. Сейчас на пустыре стихийно паркуют машины, выгуливают собак и сбрасывают мусор.

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#Юлия Истомина#Омск#Благоустройство#Инвестиции#Парк#Новости#Брусника
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