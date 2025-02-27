Инвестируют миллиард: пустырь на Левобережье Омска хотят благоустроить к 2028 году

Стало известно, когда пустырь в границах улицы 70 лет Октября и реки Замарайка собираются благоустроить и превратить в «Парк Драверта». Накануне доработанный проект, как мы уже рассказывали, представили на городском архитектурно-градостроительном совете. Хоть у части архитекторов возникли претензии к концепции, ее все-таки одобрили и рекомендовали к рассмотрению на областном архитектурном совете.