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Posted 27 февраля, 08:32

Published 27 февраля, 08:32

Modified 27 февраля, 08:34

Updated 27 февраля, 08:34

Жители Омской области продолжают болеть ОРВИ

Идем на поправку: омичи стали реже болеть ОРВИ и гриппом

27 февраля 2025, 08:32
Фото: 1MI. Жители Омской области продолжают болеть ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Омской области незначительно снизилась

Данными по заболеваемости на минувшей неделе поделились в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты регионального Роспотребнадзора представили статистику по заболеваемости острыми респираторными инфекциями на прошлой неделе. С 17 по 23 февраля показатель заболеваемости составил 67,2 на 10 тысяч населения.

Жители Омской области стали чуть меньше болеть ОРВИ. При этом у заболевших преобладают риновирусы и сезонные коронавирусы, но выявляют также и грипп А и Б.

Напомним, что число заболевших «ковидом» на прошлой неделе тоже было не слишком большим: заражение подтвердилось у 35 человек. Госпитализация потребовалась лишь 5 заболевшим.

А ситуация в школах и детских садах, наоборот, остается напряженной. Число закрытых на карантин классов и групп растет с каждым днем.

За сутки еще в 10 школьных классах Омска ввели карантин из-за вирусных инфекций
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#ОРВИ#Новости#Грипп#Заболеваемость
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