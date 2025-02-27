Идем на поправку: омичи стали реже болеть ОРВИ и гриппом

Posted 27 февраля, 08:32
Published 27 февраля, 08:32
Modified 27 февраля, 08:34
Updated 27 февраля, 08:34
Специалисты регионального Роспотребнадзора представили статистику по заболеваемости острыми респираторными инфекциями на прошлой неделе. С 17 по 23 февраля показатель заболеваемости составил 67,2 на 10 тысяч населения.
Жители Омской области стали чуть меньше болеть ОРВИ. При этом у заболевших преобладают риновирусы и сезонные коронавирусы, но выявляют также и грипп А и Б.
Напомним, что число заболевших «ковидом» на прошлой неделе тоже было не слишком большим: заражение подтвердилось у 35 человек. Госпитализация потребовалась лишь 5 заболевшим.
А ситуация в школах и детских садах, наоборот, остается напряженной. Число закрытых на карантин классов и групп растет с каждым днем.