«Холодно, голодно»: в сотнях домов в Центральном округе Омска пропало электричество

Posted 27 февраля, 04:43
Published 27 февраля, 04:43
Modified 27 февраля, 04:45
Updated 27 февраля, 04:45
Накануне омичи, проживающие в Центральном округе Омска, в частности в микрорайоне Амур-2, поселке «Большие Поля», СНТ «Березовая роща» и СТ «Любитель-2», остались без электричества.
По словам омички, оставившей жалобу в телеграм-чате депутата Госдумы Оксаны Фадиной, электричество пропало в 13 часов.
«Горячая линия говорит в 20.00, но до сих пор нет… Диспетчер не отвечает… На что ориентироваться. Холодно, голодно», — сообщила омичка Яна.
Примерно к 9 часам вечера в дома постепенно начало возвращаться электричество, чуть меньше повезло садовому товариществу «Любитель-2», в котором света, по словам местных жителей, не было даже в 22.30.
В компании «Россети Сибирь» пояснили, что свет пропал из-за повреждения кабельной линии.
«На самом деле, устраняем его до сих пор — но вечером переключили потребителей на резервную линию, поэтому свет есть. В течение одного-двух дней продолжим устранять неполадку, после чего снова подключим основную линию», — добавили представители «Россети Сибирь».
На период работ напряжение может быть ниже привычного, особенно в вечернее время (момент пиковой нагрузки). Тем, кто столкнулся с отключением электричества, посоветовали звонить на горячую линию по телефонам 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220.