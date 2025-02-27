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Posted 27 февраля, 04:43

Published 27 февраля, 04:43

Modified 27 февраля, 04:45

Updated 27 февраля, 04:45

Свет в части Центрального округа исчез днем 26 февраля

«Холодно, голодно»: в сотнях домов в Центральном округе Омска пропало электричество

27 февраля 2025, 04:43
Фото: gorod55.ru. Свет в части Центрального округа исчез днем 26 февраля

Часть Центрального округа Омска внезапно осталась без электричества

Экстренное отключение произошло около 13 часов 26 февраля. Стало известно, что к этому привело.

Накануне омичи, проживающие в Центральном округе Омска, в частности в микрорайоне Амур-2, поселке «Большие Поля», СНТ «Березовая роща» и СТ «Любитель-2», остались без электричества.

По словам омички, оставившей жалобу в телеграм-чате депутата Госдумы Оксаны Фадиной, электричество пропало в 13 часов.

«Горячая линия говорит в 20.00, но до сих пор нет… Диспетчер не отвечает… На что ориентироваться. Холодно, голодно», — сообщила омичка Яна.

Примерно к 9 часам вечера в дома постепенно начало возвращаться электричество, чуть меньше повезло садовому товариществу «Любитель-2», в котором света, по словам местных жителей, не было даже в 22.30.

В компании «Россети Сибирь» пояснили, что свет пропал из-за повреждения кабельной линии.

«На самом деле, устраняем его до сих пор — но вечером переключили потребителей на резервную линию, поэтому свет есть. В течение одного-двух дней продолжим устранять неполадку, после чего снова подключим основную линию», — добавили представители «Россети Сибирь».

На период работ напряжение может быть ниже привычного, особенно в вечернее время (момент пиковой нагрузки). Тем, кто столкнулся с отключением электричества, посоветовали звонить на горячую линию по телефонам 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Электричество#Новости#Отключение#Россети Сибирь
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